Firma Aldesa w Polsce zdecydowała się na zmianę adresu firmy, w ramach warszawskiego kompleksu biurowego myhive Mokotów, należącego i zarządzanego przez CPI Property Group.

Nowe biuro jednego z wiodących dostawców infrastruktury drogowej oraz wykonawców projektów przemysłowych zajmie ok. 1450 mkw. w budynku myhive Mokotów One.

W transakcji najemcy doradzała firma Savills.

Wynajmujący był reprezentowany przez firmę CBRE.

Aldesa to międzynarodowa spółka należąca do hiszpańskiej firmy budowlanej Grupo Aldesa, która w 1969 r. rozpoczęła działalność w Madrycie. W Polsce firma obecna jest od 2007 roku, gdzie pełni rolę generalnego wykonawcy projektów w sektorach przemysłowym, energetycznym, kubaturowym, drogowym, kolejowym oraz w obszarach Inteligentnych Systemów Zarządzania (ITS) i sieci szerokopasmowych.

Firma przeniesie swoje biuro z obecnie zajmowanej powierzchni na 3 piętrze budynku myhive Mokotów Two na 10 piętro budynku myhive Mokotów One. Jednocześnie, firma zdecydowała się na powiększenie wynajmowanej powierzchni o blisko 200 mkw. W transakcji najmu najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Savills.

myhive Mokotów One. Fot. Mat. pras.

Głównym czynnikiem wpływającym na zmianę, a zarazem na pozostanie w ramach kompleksu myhive było podniesienie standardu wynajmowanej powierzchni, bez istotnej zmiany lokalizacji. Nowa przestrzeń na najwyższym piętrze budynku, z odświeżonym układem funkcjonalnym doskonale wpisuje się w szereg zmian zachodzących w organizacji, a także jest odpowiedzią na potrzeby pracowników firmy i oczekiwania przyszłych kandydatów co do nowoczesnej i komfortowej przestrzeni do pracy – mówi Karol Grejbus, dyrektor w dziale reprezentacji najemców, Savills.

myHive Mokotów One oferuje 20 600 mkw. całkowitej powierzchni biurowej, dostępnej na 13 piętrach. Biurowiec został wyposażony w rozwiązania techniczne, zapewniające wygodę i komfort pracy, np. klimatyzację, kable światłowodowe, podwieszane sufity oraz uchylne okna. Wszystkie biura mogą zostać dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki prowadzonej działalności. Budynek posiada certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Very Good. To jeden z 24 biurowców należących do portfela CPI Property Group w Warszawie, o łącznej powierzchni ponad 560 000 m kw. i wartości 1,7 mld euro. We wszystkich budynkach CPIPG wprowadziło właścicielski model zarządzania.

Kompleks biurowy myhive Mokotów składa się z 4 budynków, położonych w centrum biznesowego Mokotowa, pomiędzy ulicami Domaniewską, Postępu oraz Wołoską. Na jego terenie dostępna jest bogata infrastruktura handlowo-usługowa, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się jedna z najpopularniejszych galerii handlowych w stolicy. Położenie kompleksu myhive Mokotów sprawia, że stanowi idealną siedzibę dla firm, dla których ważny jest szybki dostęp węzłów komunikacji drogowej, kolejowej oraz lotniska. Obok budynku znajdują się przystanki linii tramwajowych oraz autobusowych, skomunikowane z linią metra. Kompleks posiada też wygodny parking zarówno dla najemców, jak i gości. Dzięki pełnej synergii pracownicy wszystkich budynków mogą wspólnie korzystać z pełnej oferty gwarantowanych przez markę udogodnień w zakresie community managementu.

