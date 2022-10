Budynek Palio Office Park A w Gdańsku zyska nowego najemcę. Zostanie nim Alior Bank.

Alior Bank, w ramach zmiany lokalizacji dla swoich zespołów pracujących w trójmiejskim biurze firmy, zajmie w biurowcu ponad 5 600 mkw. powierzchni.

Właścicielem całego kompleksu powstającego na Młodym Mieście, na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej, jest Cavatina Holding, jeden z największych w Polsce deweloperów biurowych.

W ramach podpisanej umowy najmu Cavatina zajmie się także projektowaniem i przygotowaniem przestrzeni dostosowanej do kultury i specyfiki pracy najemcy.

Palio Office Park to jeden z kluczowych projektów zmieniających oblicze Młodego Miasta w Gdańsku. Tereny Stoczni Gdańskiej ze swoją historią i industrialną spuścizną zmieniają się w dzielnicę przyszłości, zachowując przy tym swój unikatowy charakter. Nawiązujący do portowych tradycji, nowoczesny kompleks Palio Office Park zapewni swoim najemcom nie tylko przestrzeń biurową klasy A. Będzie to miejsce bogate w punkty usługowe i rekreacyjne, dzięki którym gdańszczanie odzyskają postoczniowe tereny do swojego użytku.

Inwestycja przyciąga firmy zafascynowane tym miejscem, ceniące sobie komfort i nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie obiektem oraz optymalizujące zużycie zasobów takich jak energia czy woda.



Alior Bank, jeden z najprężniej rosnących polskich banków, posiada centrale w Warszawie, w Krakowie i Gdańsku. Alior Bank tworzy dla swoich pracowników dynamiczne środowisko pracy stawiając na swobodną kulturę organizacyjną i bezpośrednią komunikację. Budynek Palio Office Park A daje duże możliwości aranżacyjne, przyciąga wysokiej klasy architekturą i unikatową lokalizacją w sercu Stoczni Gdańskiej. Pracownicy banku zajmą wkrótce przestrzenie na piętrach 3-5 tego biurowca. Najemcę w procesie wyboru lokalizacji wspierała firma Cushman & Wakefield.

Proces wyboru docelowej lokalizacji Alior Banku w Gdańsku był tematem złożonym i długim. Prace związane z poszukiwaniem nowego miejsca dla naszych pracowników rozpoczęliśmy jeszcze przed pandemią, która mocno zmieniała podejście do biura jako miejsca pracy i wpłynęła na oczekiwania Banku w szerokim aspekcie. Zawsze jednak zależało nam na tym, aby nowe biuro dla naszej kadry zlokalizowane było w centrum Gdańska, miejscu doskonale skomunikowanym, gdzie pracownik będzie mógł skorzystać z różnych form transportu. Elementem mocno wpływającym na wybór projektu Palio była także kwestia ESG. Chcemy jako Bank promować m.in. tematy związane z ekologią i bezpośrednio wpływać na ochronę środowiska. Z naszego punktu widzenia oferta Cavatina Holding odpowiada na wszystkie potrzeby Banku, poczynając od finansów, a kończąc na bardzo ważnych aspektach pozafinansowych - mówi Kamila Skibińska, Dyrektor Departamentu Logistyki, Alior Bank.

Palio A jest pierwszym, oddanym do użytku w 2021 r., budynkiem kompleksu należącego do Cavatina Holding. Oferuje ponad 16 000 mkw. powierzchni GLA, która rozmieszczona jest na 8 kondygnacjach naziemnych. Dla zmotoryzowanych przewidziano w nim ponad 270 miejsc parkingowych, natomiast dla miłośników dwóch kółek – miejsca postojowe dla rowerów oraz rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów, w tym szatnie i prysznice. Obiekt wyróżnia bryła doskonale wpisująca się w tkankę miasta nawiązując do historii miejsca, przede wszystkim do przemysłu stoczniowego.



Palio Office Park A uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Budynek wysoko oceniono między innymi za zrównoważoną gospodarkę wody i energii, materiały, z których został wykonany, a także za bardzo dobre przygotowanie w zakresie Health and Wellbeing. Ponadto Palio A, jak i cały ukończony portfel inwestycji Cavatiny otrzymał WELL Health-Safety Rating, a to oznacza, że spełniają one najwyższe standardy bezpieczeństwa i tworzą dobre środowisko do pracy oraz interakcji społecznych w obliczu post-pandemicznych wyzwań.



Naszym priorytetem jest tworzenie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie przestrzeni do pracy, ale też i miastotwórczych projektów, czego świetnym przykładem jest Palio Office Park. Chcemy przyczynić się do ewolucji Młodego Miasta i terenu Stoczni Gdańskiej. Z szacunkiem dla historii zaplanowaliśmy funkcjonalny, wypełniony życiem fragment miasta. Ten teren ma szanse idealnie wpisać się w ideę 15-minutowego miasta. Dom, praca, relaks, zakupy – wszystko powinno być zlokalizowane w odległości kwadransa spaceru czy jazdy rowerem. Cieszę się, że Alior Bank dołącza do grona najemców tego obiektu, a jego pracownicy będą mogli w pełni skorzystać z ogromnego potencjału tego miejsca - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director z Cavatina Holding.

Z powierzchni oferowanych przez Cavatina Holding w kompleksie korzystają firmy z różnych branż, takie jak PZU Zdrowie, Nowa Era, Fortum czy Medicover Integrated Clinical Services. W budynku A dostępne są także biura serwisowane Quickwork.



Palio Office Park to pierwsza inwestycja Cavatina Holding w Trójmieście. Na terenie Stoczni Gdańskiej deweloper chce zbudować aż 8 budynków, w których łącznie znajdzie się niemal 90 000 mkw. powierzchni biurowej, usługowej i rekreacyjnej. Poza budynkiem A w ramach kompleksu działa już także oddany do użytku w kwietniu br. Palio B oferujący 7,7 tys. mkw. GLA.

Celem Cavatiny jest stworzenie, na poindustrialnych terenach, nowoczesnych przestrzeni do pracy i relaksu, które będą impulsem do dalszej zmiany funkcji tego terenu.

Inwestycja Cavatina Holding wpisuje się w czas przemian Młodego Miasta, tworzenie nowej, odpowiadającej na potrzeby mieszkańców, tkanki miejskiej w historycznym miejscu. To ogromne wyzwanie, tym bardziej, że Stocznia Gdańska, kolebka Solidarności, jest od 2017 r. pod ochroną konserwatorską. Przemiany ważnego historycznie i kulturalnie miejsca od początku budzą wiele emocji.

By zachować właściwą ekspozycję historycznych zabudowań Stoczni Gdańskiej, architekci Cavatiny zastosowali płynne przejście między wysokościami budynków poprzez tarasowy układ zielonych balkonów. Najwyższy z ośmiu obiektów będzie miał 8 kondygnacji, a najniższy 3. W fasadach wszystkich budynków zaprojektowano płyty kompozytowe w rudym kolorze przypominające blachę, która koresponduje z poprzemysłowym charakterem Młodego Miasta.

