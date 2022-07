All for One Poland otworzy nowy oddział w biurowcu Arkońska Business Park w Gdańsku

Firma All for One Poland podpisała umowę na wynajem ponad 270 mkw. powierzchni biurowej w Arkońska Business Park w Gdańsku. W poszukiwaniach lokalizacji i negocjacjach wspierała ją firma Newmark Polska.

Spółka All for One Poland rozpoczęła działalność w 1995 r. i aktualnie jest liderem na polskim rynku usług SAP.

Firma zapewnia pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP oraz dostarcza usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania.

Zespół obsługujący klientów to około 500 osób – w jego skład wchodzą m.in. konsultanci SAP, kierownicy projektów, programiści i specjaliści IT.

Dotychczas z oferty All for One Poland skorzystało ponad 500 klientów zarówno z Polski, jak i zagranicy. Firma może pochwalić się także licznymi kontraktami na usługi zarządzane (tym chmura dla SAP, administracja systemów, serwis aplikacyjny), przychodami na poziomie 168 mln zł w 2021 r. oraz biurami w całej Polsce, w tym m.in. w Warszawie, Poznaniu i Krakowie.

– Ze względu na planowane otwarcie biura w Gdańsku, spółka All for One Poland poszukiwała odpowiedniej powierzchni biurowej. Wybór Arkońska Business Park pozwala naszemu klientowi funkcjonować w biurowym centrum Trójmiasta i zapewnia dostęp do kadry IT - mówi Kaja Karbowska, doradca w Newmark Polska.

Gdańsk Przymorze to dzielnica, do której można wygodnie dojechać z okolicznych miejscowości i jest to lokalizacja ceniona przez pracowników – mówi Kaja Karbowska.

Arkońska Business Park to kompleks budynków biurowych klasy A położonych w gdańskiej dzielnicy Przymorze.