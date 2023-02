Officer, nowy biurowiec zrealizowany w centrum Gdyni, otwiera swoje progi dla lokalnych firm. W lutym do budynku wprowadzi się blisko dwustu pracowników Grupy Allcon.

Officer jest świetnym punktem dla firm oraz ich klientów, ze względu na komfortową lokalizację.

Budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych.

Na parterze kompleksu powstaną lokale gastronomiczne.

Officer powstał na skrzyżowaniu głównych ulic Gdyni – Świętojańskiej, Władysława IV oraz alei Piłsudskiego. W sąsiedztwie znajdują się m.in. Urząd Miasta Gdyni, Centrum Handlowe Riviera, Bulwar Nadmorski oraz przystanek SKM Wzgórze św. Maksymiliana. Ta lokalizacja sprawia, że obiekt jest świetnym punktem zarówno dla firm oraz ich klientów, jak i lokalnej gastronomii.

Officer w Gdyni.

Nawiązujący do gdyńskiego modernizmu, jasny budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych, przy czym najwyższa z nich została cofnięta, co nadało bryle wrażenia lekkości. W podziemiu zrealizowano halę garażową na kilkadziesiąt samochodów. Wewnątrz obiektu zaaranżowano ok. 5 000 mkw. powierzchni biurowej i usługowej, wykończonej w najwyższym standardzie. Co więcej, obiekt został wykonany w sposób przyjazny środowisku, czego dowodem jest międzynarodowy certyfikatna poziomie Excellent.

Nawiązujący do gdyńskiego modernizmu, jasny budynek.

Za realizację Officera odpowiada spółka ALLCON Budownictwo, która w swoim portfolio posiada m.in. Hotel Raddisson Blue w Gdańsku, Salon Audi w Gdyni, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Gdańskiego czy apartamentowiec Tarasy Bałtyku.

Dzięki realizacji ALLCON Budownictwo przy ulicy Łużyckiej, Gdynia przed laty zyskała własne centrum biznesowe. To tutaj swoje biura mają zarówno prężnie rozwijające się polskie firmy, jak i duże, międzynarodowe korporacje. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego miejsca, współtworzyć je i obserwować, jak się zmienia. Teraz nadszedł czas na kolejny rozdział w historii naszej Grupy. Przenosimy się do nowoczesnego biurowca w samym sercu miasta, z którego wywodzi się ALLCON. Bardzo wysoki standard Officera nawiązuje do segmentu premium, w którym rozwijamy się od lat. Z okien biurowca będziemy też obserwować budowę jednej z najważniejszych dla Gdyni inwestycji, którą planujemy zrealizować przy ulicy Kieleckiej - mówi Piotr Tarkowski, członek Zarządu ALLCON Osiedla.

Budynek Officer.

Do Officera przeniosą się spółki: ALLCON Osiedla, ALLCON Budownictwo, ALLCON Nieruchomości oraz ALLCON Centrum Usług Wspólnych. Łącznie 180 pracowników.

Na parterze budynku, poza biurem sprzedaży ALLCON, zaplanowano trzy lokale gastronomiczne. Ponadto, w budynku są jeszcze dostępne na wynajem lokale biurowe na pierwszym piętrze.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl