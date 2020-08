Allegro o planach zmian w biurowcach

W pierwszym półroczu 2020 roku liczba firm sprzedających na platformie Allegro - w tym zarówno MŚP, jak i dużych firm handlowych - wzrosła o 14% do 117 tys., podczas gdy liczba ofert o 21% do 164 mln.

- Allegro jest jedną z nielicznych polskich firm, które oferują możliwości rozwoju kariery porównywalne lub nawet lepsze do największych światowych firm - mówi Francois Nuyts, prezes Allegro. - Wszystkie rozwiązania technologiczne i biznesowe dla naszych klientów i sprzedawców tworzymy sami, co oznacza, że z projektu, który wdrożysz wkrótce skorzystają miliony Polaków, w tym twoi przyjaciele i rodzina. Cały ekosystem Allegro przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki poprzez podatki, które płacimy oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Skala, ambicja i wyjątkowa kultura sprawiają, że Allegro to świetne miejsce do pracy i rozwoju - dodał Nuyts.

Allegro jest liderem wśród pracodawców z obszaru technologii w Polsce, oferując inżynierom IT i specjalistom e-commerce możliwość tworzenia rozwiązań, które mają wpływ na miliony konsumentów kupujących na Allegro. Od początku roku 14 tys. osób ubiegało się o pracę w firmie. Allegro zatrudnia obecnie 2,1 tys. osób, z czego połowa to wysokiej klasy eksperci z obszaru technologii i aktywnie poszukuje nowych pracowników. Od początku roku zatrudniono 284 osoby. Do końca roku Allegro planuje zatrudnić kolejnych 330 pracowników.

Zatrudnienie w Warszawie potroiło się od czasu przeprowadzki do Q22 w 2016 r., osiągając liczbę 640 specjalistów. Aby dalej się rozwijać, warszawski zespół przeniesie się do nowej lokalizacji na biurowej mapie Warszawy - Fabryki Norblina. Allegro zacznie się tam przeprowadzać w połowie 2021 roku, a do końca 2022 roku będzie tam pracować cały warszawski zespół.

