Allen & Overy i Grupa Żywiec wprowadzają się do Browarów Warszawskich

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 22 wrz 2020 15:31

Największy budynek biurowy w kompleksie Browarów Warszawskich jest już gotowy do użytku. Pracę w Biurach przy Warzelni rozpoczęły już kancelaria Allen & Overy oraz Grupa Żywiec. To kolejny krok do zakończenia budowy miejskiego kwartału Browarów Warszawskich.