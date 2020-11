Altkom przedłuża pobyt w Warsaw Trade Tower

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z oferty, z jakiej korzystamy w Warsaw Trade Tower, dlatego cieszymy cię, że udało nam się renegocjować umowę na kolejny okres – mówi Tadeusz Alster prezes zarządu Grupy Altkom – Biurowiec odpowiada wszystkim naszym potrzebom i chętnie w nim zostajemy - dodaje.

Najemcę reprezentowała agencja Corees Polska.

- Z satysfakcją zakończyliśmy negocjacje warunków przedłużenia umowy najmu dla Grupy Altkom – mówi Marek Ciunowicz, CEO w Corees Polska. - Negocjacje przypadły na czas, w którym zarówno wynajmujący, jak i najemcy muszą obdarzać się dużym zaufaniem, które jak widać w tym przypadku istnieje między obiema stronami – podkreśla.

Warsaw Trade Tower to 42-piętrowa wieża biurowa zlokalizowana na warszawskiej Woli i jeden

z najwyższych wieżowców w stolicy. W kwietniu ubiegłego roku nieruchomość uzupełniła portfolio Globalworth - czołowego inwestora biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Budynek oferuje ponad 45 000 mkw. powierzchni biurowej, oddając do dyspozycji najemców również atrakcyjne przestrzenie wspólne, które w większości zostały zmodernizowane. W Warsaw Trade Tower swoją siedzibę ma firma ubezpieczeniowa AXA, a także takie firmy jak m.in. American Express, Avanssur, Leroy-Merlin i Mattel. Najemcy mają do dyspozycji 400 miejsc parkingowych. Budynek położony jest przy ulicy Chłodnej, w pobliżu skrzyżowania ulicy Towarowej i alei Solidarności oraz stacji drugiej linii metra – Rondo Daszyńskiego.