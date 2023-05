ALTO jest jedną z najszybciej rozwijających się firm doradczych w Polsce. Świadczy profesjonalne usługi dla międzynarodowych przedsiębiorstw z różnych branż w zakresie doradztwa podatkowego, prawnego, księgowego i kadrowo-płacowego oraz technologii w usługach podatkowych. Główne obszary specjalizacji ALTO to ubezpieczenia, nieruchomości, usługi finansowe, PE/VC, technologie, opieka zdrowotna/life sciences, energetyka i logistyka. Firmę tworzy zespół ponad 170 doradców podatkowych i prawnych, certyfikowanych księgowych oraz innych specjalistów.

Dziękuję firmie ALTO za zaufanie i wybór naszego kompleksu. To ogromna satysfakcja, że oferta Gdański Business Center i podejmowane przez nas aktywności znajdują uznanie dynamicznie rozwijających się firm. Nie mam wątpliwości, że powierzchnia biurowa w kompleksie Gdański Business Center stworzy atrakcyjne środowisko pracy dla ALTO - mówi Anna Piątek , Junior Asset Manager, Savills Investment Management.

Umowa z ALTO stanowi dla nas potwierdzenie silnej pozycji naszej inwestycji na niezwykle konkurencyjnym, warszawskim rynku biurowym - dodała Julia Racewicz , Head of Asset Management, Office & Logistics, Savills Investment Management.

W ALTO pracujemy wspólnie na to, aby być świetnym miejscem dla ludzi i staramy się tworzyć najlepsze możliwe warunki dla ich rozwoju. Jesteśmy przekonani, że otoczenie, w którym na co dzień funkcjonujemy odgrywa w tym kontekście istotną rolę. Dlatego podejmując decyzję o zmianie lokalizacji naszego warszawskiego biura, braliśmy pod uwagę atrakcyjność lokalizacji, infrastrukturę komunikacyjną oraz przede wszystkim jakość i klasę biurowca. Wszystko w jednym celu - abyśmy wszyscy czuli się w nowych przestrzeniach komfortowo. Wierzymy, że zarówno zespół ALTO, jak i nasi klienci docenią tę zmianę. Dziękujemy Savills IM za entuzjastyczne przyjęcie nas do grona najemców i liczymy na dalszą udaną współpracę - dodał Kamil Lewandowski, Partner oraz współzałożyciel ALTO.