Amadeus zostaje w West Station II.

Z produktów i usług Amadeus korzystają m.in. agenci turystyczni, w tym biura podróży online, przewoźnicy lotniczy i kolejowi, hotele, firmy oferujące wynajem samochodów, organizacje turystyczne odpowiadające za promocje regionów, a także firmy z różnych branż wysyłające pracowników w podróże służbowe. Miliony pasażerów każdego dnia korzystają z systemów Amadeus planując, rezerwując i monitorując swoją podróż.

Amadeus jest obecny w West Station II już od kilku lat. Jesteśmy zadowoleni zarówno z lokalizacji, jak i z infrastruktury oraz licznych udogodnień, jakie ma do zaoferowania budynek i wynajmowana przez nas powierzchnia. Najważniejszym czynnikiem przy wyborze biura było i jest komfort naszych pracowników, którzy doceniają lokalizację i warunki pracy w tym biurowcu. Dlatego też zdecydowaliśmy się przedłużyć umowę najmu i pozostać w budynku West Station II - mówi Paweł Rek , Country Manager, Amadeus.

West Station to kompleks dwóch budynków biurowych położonych przy Al. Jerozolimskich 142 w Warszawie. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Zachodniego oraz głównego Dworca Autobusowego. Położenie przy jednej z kluczowych arterii miasta zapewnia doskonałe połączenie komunikacyjne zarówno ze wszystkimi dzielnicami Warszawy, jak i wieloma regionalnymi miastami.

Budynki o łącznej powierzchni około 69 tys. mkw. oferują najemcom nowoczesne rozwiązania architektoniczne - komfortowe i doskonale oświetlone wnętrza oraz bogate wykończenie powierzchni. West Station II posiada certyfikat BREEAM International New Construction Certificate na poziomie Excellent oraz certyfikat Well Health-Safety Rating.

Okolice Dworca Zachodniego to rejon miasta, który w ostatnich latach dynamicznie się rozwija i przyciąga firmy bogatą ofertą powierzchni biurowych oraz poprawiającą się infrastrukturą. Obserwujemy rosnącą skalę renegocjacji w tej części Warszawy. Cieszymy się, że Amadeus zdecydował się pozostać w West Station II. Był to kolejny proces renegocjacji umowy, który przeprowadziliśmy w tym budynku, co świadczy o atrakcyjności tego miejsca wśród najemców - mówi Martyna Jóźwik, Consultant JLL