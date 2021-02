Amazon, Netflix, JP Morgan - każdy gigant ma swój scenariusz pracy po pandemii, ale biuro wciąż w roli głównej

Autor: Propertynews.pl/Lidia Deja

Dodano: 11 lut 2021 11:40

Dziś za powrotem do biur optują nawet tacy giganci jak Netflix czy Amazon. Reed Hastings, co-CEO Netflixa we wrześniowym wywiadzie dla „The Wall Street Journal” na pytanie o korzyści pracy zdalnej odpowiedział, że nie widzi żadnych pozytywów. A najbardziej negatywnym aspektem – jego zdaniem – jest niemożność bezpośredniego dyskutowania konceptów i pomysłów. Hastings przewiduje, że większość firm przyjmie model 4 dni pracy biurowej i 1 zdalnej. Bo pandemia pokazała dosadnie, że biuro to nie tylko przestrzeń, ale również siatka relacji usprawniająca komunikację w firmie. Czy da się to przenieść na pracę w home office? – zastanawia się Lidia Deja, ekspert i doradca w komunikacji, strategicznym brandingu i placemakingu, odpowiedzialna m.in. za wielokanałową komunikację dla obiektów komercyjnych.