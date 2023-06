Ambasada Republiki Islandii dołączyła do grona najemców biurowca Focus. To kolejna instytucja dyplomatyczna, razem z ambasadą Norwegii i Norwegian Refugee Council, która doceniła walory budynku i lokalizacji przy Al. Armii Ludowej 26 w Warszawie.

Ambasada Islandii zdecydowała się na wynajęcie powierzchni w stołecznym biurowca Focus.

W kwietniu zakończyły się prace wykończeniowe nowej powierzchni i tym samym pracownicy ambasady Islandii rozpoczęli swoją działalność przy Al. Armii Ludowej 26 w Warszawie.

Biuro spełniać będzie rygorystyczne wymogi stawiane przez tego typu placówki w zakresie bezpieczeństwa.

Oprócz Polski, ambasada Islandii jest również akredytowana w Ukrainie, Rumunii i Bułgarii. Będzie to 27. placówka dyplomatyczna tego kraju na świecie.

Ambasada Islandii zdecydowała się na wynajęcie powierzchni z widokiem na zielone Pole Mokotowskie. Fot. Mat. prasowe.

Wnętrza będą wykończone wysokiej klasy materiałami z użyciem naturalnych barw nawiązujących do islandzkich krajobrazów.

- Focus już po raz kolejny został obdarzony zaufaniem przez tak poważną i międzynarodową instytucję, jaką jest ambasada danego kraju. W biurowcu nieustannie wprowadzane są nowe rozwiązania, mające na celu zapewnienie wysokiej jakości powierzchni dla najemców oraz najwyższej klasy bezpieczeństwa– mówi Wiktoria Weilandt, Senior Consultant, JLL Office Agency.

Biurowiec Focus wiecznie młody

Biurowiec Focus zlokalizowany jest przy Al. Armii Ludowej 26 w Warszawie. To wyjątkowy budynek klasy A, podzielony na cztery całkowicie niezależne i samowystarczalne części, oferujące łącznie ok. 34 000 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia.

Focus zaprojektowała renomowana pracownia APA Kuryłowicz & Associates, a do jego wykończenia wykorzystane zostały materiały najwyższej jakości. W przestronnym atrium znajduje się szeroki zakres usług, urozmaicających codzienne funkcjonowanie najemców, w których skład wchodzi m. in. : restauracja, kawiarnia, centrum konferencyjne czy kiosk.

We wrześniu 2022 roku Focus uzyskał międzynarodowy certyfikat WiredScore, który świadczy o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego budynku.

