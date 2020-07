Ambassador z nowym najemcą

Hines pozyskała nowego najemcę do budynku Ambassador Office Building. Jest nim firma AECOM Polska, która zajmie ponad 1 tys. mkw. na pierwszym piętrze budynku.

AECOM Polska to dostawca rozwiązań infrastrukturalnych, świadczący usługi w całym cyklu życia projektu. Do swojego nowego biura planuje wprowadzić się we wrześniu 2020 roku.

Ambassador Office Building jest nowoczesnym budynkiem klasy A, który oferuje około 16,5 tys. powierzchni biurowo-handlowej. Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic Domaniewskiej i Pęcherskiej, w dynamicznie rozwijającej się części Mokotowa. Użytkownicy mają do dyspozycji parking dla 297 samochodów oraz infrastrukturę dla rowerzystów, w tym stojaki i szatnię z prysznicami. Biurowiec posiada certyfikat BREEAM na poziomie Good i jest objęty autorskim programem HinesGO (Hines Green Office), który został stworzony, aby promować proekologiczne postawy i rozwiązania wśród najemców.