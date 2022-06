Amerykańscy weterani technologii finansowych stawiają na Polskę

ITechArt jest międzynarodową firmą z siedzibą w Nowym Jorku i biurami w Europie i Azji, w tym w Londynie, Wiedniu, Mińsku, Taszkiencie i innych.

Globalnie zatrudnia ponad 3500 specjalistów, z czego 300 w Polsce. Firma jest już obecna w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, zaczyna też rekrutacje w Poznaniu.

Zamierza szukać m.in. najlepszych programistów blockchain i kształcić deweloperów w kluczowych dla fintechu językach programowania.

Z firmą ITechArt mamy przyjemność współpracować od jesieni 2020 r. Dynamika rozwoju iTechArt w Polsce jest imponująca i czujemy się trochę współtwórcą tego sukcesu – jeden ze współtworzonych przez nas programów znacząco ułatwił procedurę osiedlania się tego inwestora w naszym kraju, a teraz przyszedł czas na kolejny krok – to właśnie u nas znajdzie cię centrum kompetencyjne ważnego dla firmy obszaru. Cieszymy się, że jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu możemy mieć aktywny udział w zwiększaniu innowacyjnej konkurencyjności kraju, a światowi liderzy z branży IT dostrzegają korzyści z potencjału Polski jako kluczowego ośrodka technologii, oferującego najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie – podkreśla Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

iTechArt – weterani technologii finansowych

Globalnymi liderami praktyki w iTechArt będą amerykańscy weterani technologii finansowych Andrew Haines, Global Head of Fintech oraz Ravi Srikantan, Senior Advisor, wcześniej związani z takimi firmami jak J.P. Morgan i Merrill Lynch. W Polsce opiekę nad Fintech Center of Excellence obejmie Michał Bobczyński, który pracował m.in. w obszarze analityki biznesowej dla jednego

z największych niemieckich banków.

– Według naszych analiz najbardziej dynamiczne obszary fintech to teraz blockchain i kryptowaluty, inżynieria danych, płatności i rynki kapitałowe. Kompetencje, które są potrzebne do rozwoju rozwiązań z nimi powiązanych są w tej chwili bardzo rzadkie na rynku, ale polscy specjaliści są jednymi z najlepszych na świecie. Zamierzamy więc zgromadzić kadrę seniorską, która specjalizuje się m.in. w blockchainie i zna się na kodowaniu w tak rzadkich językach jak Solidity. Pomoże nam to sięgnąć po najlepszych studentów z uczelni technicznych i szkolić ich na własnym gruncie – mówi Michał Bobczyński, Fintech Program Manager.

Główna siedziba centrum powstanie w Łodzi

Główna siedziba centrum kompetencyjnego znajdzie się w Łodzi, w biurze, które zostało w polskich oddziałach spółki stworzone jako pierwsze.

– Technologia blockchain jest silnie rozwijana w Łodzi, gdzie znajduje się główna siedziba iTechArt na terenie Polski. Ze względu na silną integrację środowiska fintech i jego współpracę z lokalnym samorządem, a także podejmowane wspólne inicjatywy, w tym największa konferencja fintech w Polsce Fintech & e-commerce Linking Days 2022, Łódź to najbardziej odpowiednie miejsce dla rozwoju iTechArt – podkreśla Adam Brzostowski, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi.

Firma prowadzi już intensywną rekrutację na stanowiska blockchain developerów. – Naszym planem i jednocześnie marzeniem jest pozyskanie zespołu 50 programistów tego obszaru, co jest bardzo dużą liczbą, biorąc pod uwagę fakt dostępności tego rodzaju kompetencji. Nasi klienci z Doliny Krzemowej już na nich jednak czekają – mówi Paweł Cebula.