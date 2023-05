Amerykańska Genuine Parts Company (GPC) podpisała umowę najmu powierzchni biurowej w Lubicz Park B w Krakowie.

Nowa lokalizacja firmy zajmie łącznie 1,5 tys. mkw.

Krakowskie biuro GPC Global Technology Center planuje zatrudnić ponad 200 inżynierów.

Krakowski oddział jest częścią firmy, nie "back office" czy miejscem "outsourcowania" prostych procesów.

Genuine Parts Company (GPC) została założona w Atlancie w 1925 roku. Od ponad 95 lat jest globalnym liderem w dystrybucji zamiennych części samochodowych oraz przemysłowych.

Lubicz Park B to budynek klasy A, znajdujący się przy ul. Lubicz 23A. Powierzchnia biurowa przeznaczona do wynajmu to około 6 tys. mkw. rozmieszonych na siedmiu kondygnacjach. Biurowiec usytuowany jest w centrum Krakowa, u zbiegu ulic Lubicz i Rakowickiej.

Firma zatrudnia już 58 tys. pracowników w 17 krajach, teraz przyszedł czas na Kraków. Obecnie w krakowskim biurze w Lubicz Park B zatrudniono kilkudziesięciu pracowników w działach wytwarzania oprogramowania, cyberbezpieczeństwa oraz administracji.

Jak informuje krakowski oddział portalu Wyborcza.pl, GPC Global Technology Center planuje zatrudniać w Krakowie ponad 200 inżynierów. Poszukiwani są m.in. eksperci od cyfryzacji, programowania i cyberbezpieczeństwa.

Krakowski oddział GPC jest częścią firmy, nie "back office" czy miejscem "outsourcowania" prostych procesów. GPC nawiązało dodatkowo współpracę z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą. Współpracuje też z Uniwersytetem Jagiellońskim.

