Amerykańska firma programistyczna Devbridge otwiera biuro w Polsce i szuka pracowników

Firmy IT rozwijają się w Polsce, wynajmują biura i szukają pracowników. Przykładem jest Devbridge - amerykańska firma programistyczna, należąca do grupy Cognizant Softvision, która otworzyła biuro w Warszawie. Nowe biuro mieści się w budynku IO-1 na warszawskim Mokotowie.

Nowe biuro mieści się w budynku IO-1 przy Puławskiej 182 na rogu alei Niepodległości, w sąsiedztwie stacji Metro Wilanowska.

Spółka zatrudnia w Polsce ponad 50 specjalistów i planuje dalszą ekspansję.

Zdaniem Viktorasa Gurgždysa, wiceprezesa Devbridge i jednocześnie szefa oddziału na Litwie, zakres i ilość pracy dla firm technologicznych rośnie w bardzo szybkim tempie, a otwarcie biura w Polsce jest kamieniem milowym w dalszym rozwoju spółki.

Warszawski oddział Devbridge koncentruje się na cyfrowej transformacji oraz opracowywaniu szytych na miarę rozwiązań IT pozwalających niwelować bariery hamujące rozwój biznesowy klientów spółki. Odbiorcami usług są głównie firmy z Europy i Ameryki Północnej.

- Będziemy nadal aktywnie poszukiwać pracowników w Polsce. Mamy wszelkie możliwości nie tylko w zakresie rozszerzania działalności na sąsiednie rynki i zwiększania tam nakładów inwestycyjnych, ale także w kwestii przyciągania talentów, promowania naszej kultury pracy i wzorców oraz dzielenia się najlepszymi praktykami. Planujemy rozwój w całym regionie i będziemy dążyć do tego, aby rekrutacja przebiegała sprawnie i efektywnie. Wszystko po to, aby skupić się na rozwoju produktów, które pomogą naszym globalnym klientom osiągnąć pożądane rezultaty – powiedział Viktoras Gurgždys.

Devbridge planuje zatrudniać specjalistów z całego regionu

W ocenie Viktorasa Gurgždysa, to właśnie skupienie się na najwyższej jakości produktów oraz budowanie i rozwijanie silnej bazy ekspertów pozwoliło Devbridge z kilkuosobowego zespołu przekształcić się w jednego z globalnych liderów w dziedzinie rozwoju oprogramowania, a także otworzyć biura w Chicago, Londynie, Toronto, Wilnie, Kownie i Kłajpedzie.

- Kluczowym motorem rozwoju firmy jest nasza społeczność licząca blisko 700 profesjonalistów, których celem jest pomóc klientom w spojrzeniu na procesy biznesowe przez pryzmat tworzenia innowacyjnych produktów cyfrowych. Nasza ścieżka rozwoju jest bardzo jasna: każdego roku chcemy osiągać wzrost co najmniej na poziomie 25-30%. Rynek, na którym działamy, jest dość hermetyczny. Ludzie z branży znają się nawzajem, więc mogą łatwo ocenić jakość naszego zespołu. Każdy chce pracować w gronie kompetentnych ludzi i realizować złożone projekty. Silny zespół gwarantuje również potrzebne w pracy wsparcie na odpowiednim poziomie, a także możliwości podejmowania bardziej znaczących i trafnych decyzji – dodaje Gurgždys.

Biuro integruje pracowników

Zdaniem Łukasza Pijanowskiego, lidera zespołu ds. inżynierii, przestronne i wygodne biuro pomoże usprawnić komunikację między współpracownikami z różnych miast Polski.

- Rynek IT w Polsce jest bardzo duży. Ten rok był dla nas okresem szybkiego rozwoju, dlatego potrzebowaliśmy miejsca, które pozwoliłoby naszym współpracownikom częściej się spotykać i prowadzić ożywione dyskusje. Moim celem, jako lidera zespołu, jest zadbanie o komfortowe warunki pracy oraz stworzenie przyjaznej i dobrej atmosfery, sprzyjającej współpracy. Ważne dla nas były także lokalizacja biura i odpowiednia infrastruktura w jego otoczeniu. Wybraliśmy południową część Warszawy, która ma dobre połączenie z centrum miasta i umożliwia dogodny dojazd z biura na lotnisko. Często odbywamy podróże służbowe do USA oraz do innych krajów, w których nasza firma ma oddziały. W związku z tym wygodny i szybki dojazd na lotnisko również był dla nas istotnym kryterium przy wyborze lokalizacji – mówi lider zespołu ds. inżynierii, wymieniając zalety lokalizacji.

Łukasz Pijanowski

Devbridge stawia również na rozwój swoich pracowników

Pijanowski uważa, że praca zespołowa w firmie jest bardzo ważna, dlatego otwarcie nowego biura ma dodatkowo przyczynić się do poprawy komfortu pracy oraz wesprzeć procesy skupione wokół opracowywania nowych, innowacyjnych rozwiązań.

- Jesteśmy wciąż stosunkowo młodą organizacją w Polsce, ale bardzo aktywnie rekrutujemy doświadczonych programistów z całego kraju. Mimo otwarcia biura w Warszawie, nasi pracownicy mogą wybrać, czy wolą pracować stacjonarnie czy zdalnie - mówi Pijanowski.

- Jednymi z naszych głównych priorytetów jest praca zespołowa i najwyższa jakość tworzonych przez nas produktów. Każdy projekt jest inny, więc pracownicy doskonalą swoje umiejętności, zagłębiając się w szczegóły techniczne i wymagania różnych klientów. Jesteśmy przekonani, że konstruktywna dyskusja i ścisła współpraca będą miały coraz większe znaczenie dla naszego modelu pracy i poszczególnych zespołów – podkreślił Łukasz Pijanowski.

Akademia dla młodych programistów

Na początku tego roku firma Devbridge uruchomiła w Warszawie również program szkoleniowy Sourcery Academy for Developers. Pozwala on na szlifowanie swoich umiejętności najbardziej zmotywowanym studentom, którzy zaliczą test rekrutacyjny. Zajęcia w ramach Akademii prowadzone są zgodnie z unikalnym programem nauczania opracowanym przez programistów Devbridge na Litwie.

Sourcery Academy for Developers to program szkoleniowy dla wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje programistyczne i szybciej odnaleźć się na rynku pracy w branży technologicznej. Wykłady programowe i analiza konkretnych przykładów koncentrują się na rozwiązywaniu problemów. Dzięki temu uczestnicy programu uczą się zarówno pracy zespołowej, jak i samodzielnego rozwiązywania zadań podczas tworzenia produktów cyfrowych.

Wiosenna edycja Sourcery Academy for Developers zakończy się jeszcze w maju egzaminem zaliczeniowym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający. Równolegle trwa już rekrutacja na jesienną edycję programu.