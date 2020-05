Amerykańska firma technologiczna w Cavatina Hall

Amerykańska firma Ellie Mae nabyła Capsilon w 2019 r. i podjęła kluczową decyzję o przeniesieniu swojego biura w Bielsku-Białej do wielofunkcyjnego budynku Cavatina Hall. Od tego czasu Capsilon przemianowano na Ellie Mae AIQ.

Firma dostarcza technologię opartą na chmurze na potrzeby amerykańskiego rynku kredytów hipotecznych wspierające kredytodawców: od złożenia wniosku aż do jego zamknięcia, a także po zakończeniu całego procesu. Polski oddział odpowiada za rozwój Ellie Mae AIQ umożliwiający analizę dokumentów kredytowych składanych przez potencjalnych kredytobiorców. Bielsko-Biała będzie głównym Centrum Operacyjnym Ellie Mae w Polsce.

- Ellie Mae z entuzjazmem oczekuje dalszego rozwoju działalności w Polsce. Jesteśmy dumni z możliwości dostarczania na rynek przełomowych innowacji opartych na Machine Learning i sztucznej inteligencji. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza firma była przyjaznym miejscem pracy, z czego znana jest już od kilku lat w naszych pozostałych lokalizacjach. Dlatego też, podejmując decyzję o nowej siedzibie dla naszego zespołu w Polsce wzięliśmy pod uwagę unikatowy obiekt Cavatina Hall i jego świetną lokalizację z łatwym dostępem do komunikacji publicznej oraz wysoką jakość oferowanych powierzchni - mówi Beata Mojżesz, Office Manager & HR Business Partner w Capsilon Software Poland. - Ten prestiżowy i wyjątkowy budynek będzie doskonałym miejscem do pracy dla zespołu Ellie Mae, a także zapowiedzią rozwoju naszej firmy w Bielsku-Białej - jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w południowej Polsce. Wierzymy, że potencjał miasta jest ogromny i spodziewamy się, że do Ellie Mae dołączy jeszcze niejeden wielki talent w dziedzinie technologii - dodaje Beata Mojżesz.

- Cieszymy się, że firma Ellie Mae wybrała obiekt Cavatina Hall na nową siedzibę swojego biura. Jest to dla nas najlepszy wyraz zaufania klienta oraz potwierdzenie, że strategia działania Cavatina Holding jest skuteczna, nawet w obecnej sytuacji w kraju i na świecie. Decyzja Ellie Mae, lidera wśród firm technologicznych na świecie, o rozwoju polskiego oddziału to również pozytywny przekaz dla pozostałych firm z sektora IT w Bielsku-Białej i całej południowej Polski. Część biurowo-usługowa inwestycji Cavatina Hall zostanie oddana do użytkowania jeszcze w tym roku. Aktualnie trwają zaawansowane prace budowlane i wykończeniowe przy uwzględnieniu wszelkich zaleceń organów państwa w kwestii zdrowia i bezpieczeństwa pracowników budowy - podkreśla Krzysztof Wilczak, Leasing Manager w Cavatina Holding.