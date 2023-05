Skanska podpisała umowę najmu 20,3 tys. mkw. w kompleksie biurowym Centrum Południe we Wrocławiu. Nowym najemcą jest amerykański bank BNY Mellon. To największa transakcja najmu we Wrocławiu od 2020 roku.

Centrum Południe to siódma inwestycja Skanska we Wrocławiu.

Łączna powierzchnia użytkowa wyniesie około 85 tys. mkw.

W biurowcu łącznie wynajęte jest już 93 proc. powierzchni.

Skanska podpisała 10-letnią umowę najmu z amerykańskim bankiem BNY Mellon na około 20 300 metrów kwadratowych oraz dodatkowo 191 miejsc parkingowych w drugiej fazie kompleksu biurowego Centrum Południe we Wrocławiu.

– Wybór Centrum Południe na swoją nową wrocławską lokalizację przez tak prestiżową, międzynarodową firmę jak BNY Mellon to dla nas zaszczyt i ogromny powód do radości. To także dowód na słuszność naszej strategii tworzenia zrównoważonych, innowacyjnych, energooszczędnych i wysokiej jakości miejsc pracy. To bardzo ważne, zwłaszcza teraz, przy obecnie preferowanym modelu pracy, biura zmieniają swoją rolę - powinny oferować jego użytkownikom wyjątkowe doświadczenia, w tym szereg udogodnień – mówi Marek Stasieńko, dyrektor ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

BNY Mellon w Polsce rozwija się dynamicznie. Zaledwie kilka tygodni temu ogłosiliśmy otwarcie wrocławskiego oddziału naszego Banku Europejskiego, a dodatkowo planujemy zwiększać zatrudnienie w najbliższych latach – mówi Ewa Carr-de Avelon, BNY Mellon Poland Country Executive.

Centrum Południe, II faza, fot. Skanska

– Naszym obecnym i przyszłym pracownikom chcemy zapewnić najlepsze możliwe środowisko pracy, aby mogli skupić się na kooperacji i dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań dla klientów. Nasze wrocławskie biuro będzie nowoczesnym, zrównoważonym i tętniącym życiem miejscem pracy, w którym pracownicy będą mogli wydajnie i przyjemnie spędzać wspólnie czas – dodaje Ewa Carr-de Avelon.

W ramach tej umowy cała powierzchnia biurowa jest wynajęta, a pozostała powierzchnia przeznaczona jest na cele usługowe i handlowe, takie jak przedszkole.

Amerykański bank szykuje siedzibę

Założony w 1784 roku BNY Mellon jest najstarszym bankiem w Ameryce i pierwszą spółką notowaną na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE: BK). Obecnie BNY Mellon obsługuje rynki kapitałowe na całym świecie, dostarczając klientom kompleksowe rozwiązania do zarządzania i obsługi ich aktywów finansowych przez cały cykl życia inwestycji.

BNY Mellon ma w pieczy lub administruje 46,6 bilionami dolarów aktywów oraz zarządza aktywami o wartości 1,9 biliona dolarów (na 31 marca 2023 r.). Bank znajduje się wśród najbardziej cenionych firm na świecie i najlepszych miejsc pracy dla innowatorów według magazynu Fortune.

Wrocław stanie się potężnym hubem, ponieważ firma skonsoliduje wszystkich lokalnych pracowników w jedną nowoczesną i zrównoważoną przestrzeń, w której wspierają wiele podmiotów banku w zakresie księgowości, funduszy, operacji inwestycyjnych i technologii.

Bank wprowadzi się do budynku w kwietniu 2024 roku.

Centrum Południe siódmą inwestycją Skanska we Wrocławiu

Druga faza Centrum Południe została zakończona w styczniu 2023 roku i została zrealizowana zgodnie z zasadami ESG.

Budynek wyposażono w liczne technologie redukujące jego wpływ na środowisko naturalne. Jest on w pełni zasilany energią elektryczną wyprodukowaną w źródłach odnawialnych. W częściach ogólnodostępnych zastosowano energooszczędne oświetlenie LED. Są tu również technologie pozwalające m.in. na ponowne wykorzystanie wody szarej i deszczowej. Dzięki temu, w ciągu roku budynek może zużywać aż o 40% mniej energii i o 58% mniej wody w porównaniu z budynkiem bazowym certyfikowanym w systemie LEED.

Dużym wyróżnikiem II fazy Centrum Południe są zlokalizowane na każdym piętrze loggie o powierzchni 40 mkw. To pierwsza taka realizacja w ramach biurowca we Wrocławiu. Posłużą one jako przestrzeń do pracy i spotkań na świeżym powietrzu, z widokiem na miasto.

