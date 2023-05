Amerykańska firma Aptean z branży IT otworzyła biuro we Wrocławiu. Globalny dostawca aplikacji i usług z zakresu systemów ERP będzie szukać pracowników.

Wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych firma Aptean, z branży IT, działa po dwóch stronach Oceanu Atlantyckiego.

W Europie zatrudnia ponad 1000 pracowników, w takich krajach jak Francja, Szwecja, Holandia, Belgia i Polska.

Aptean, szukając nowych rynków, trafiła do Wrocławia, gdzie otworzyła biuro w CU Office przy ulicy Jaworskiej.

Jak zapewniał generalny menadżer Aptean, Duane George, na oficjalnej inauguracji, Wrocław zapewnia możliwość zatrudnienia wysoko wyedukowanych pracowników, którzy mają ambicję podnoszenia kariery zawodowej na kolejne poziomy. Duża zaletą rynku jest też dostęp do kadry ze znajomością języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, holenderskiego i innych.

Wrocławski zespół Aptean składa się z 30 pracowników, ale niezbędni są kolejni, więc rekrutacja trwa. Zespół działa w systemie mieszanym, dzieląc dni pomiędzy pracą zdalną a stacjonarną.

To początek inwestycji Aptean we Wrocławiu

Firma zapowiada, że we Wrocławiu, gdzie otworzyła pierwsze europejskie Center of Excellence, będzie inwestowała w domeny wsparcia i rozwoju aplikacji (R&D) oraz konsultingu wdrożeniowego. Na późniejszym etapie dojdą do tego role typu back-office i finanse.

Amerykanie ze stanu Georgia weszli na rynek wrocławski przy współpracy z władzami miasta. Uruchomienie działalności Aptean w stolicy Dolnego Śląska wspierali także pracownicy Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

