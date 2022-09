26 września, w Olivia Star w Gdańsku odbyło się uroczyste otwarcie nowego biura Grid Dynamics, a 29 września firma organizuje techniczny meetup UI "Dynamic Talks #94".

Grid Dynamics, notowany na amerykańskiej giełdzie lider w zakresie usług i rozwiązań transformacji cyfrowej, zgodnie ze swoimi styczniowymi zapowiedziami rozszerza działania w Trójmieście.

26 września, w Olivia Star w Gdańsku odbyło się uroczyste otwarcie nowego biura.

29 września firma organizuje techniczny meetup UI "Dynamic Talks #94".

Grid Dynamics stawia również na rekrutację nowych pracowników – do obsadzenia jest 40 stanowisk inżynierskich Senior i Middle+ z doświadczeniem w Java, Front-End, QA Automation, Big Data (Python + Cloud), .NET i Mobile.

Grid Dynamics to założona w 2006 roku w Dolinie Krzemowej firma, świadcząca usługi doradcze i wdrożeniowe w zakresie transformacji cyfrowej, w obszarze omnichannel customer experience, analityki big data, wyszukiwania, sztucznej inteligencji, migracji do chmury i modernizacji aplikacji. Jest dostawcą rozwiązań w zakresie technologii cyfrowej, które są wykorzystywane przez największe firmy z listy Fortune 1000.

Bardzo się cieszymy, ze coraz więcej firm z Polski i całego świata stawia na Trójmiasto, otwiera nowe biura, zatrudnia specjalistów. Jako Invest in Pomerania, kompleksowo wspieramy naszych inwestorów mi.in. w procesie poszukiwania talentów, rozwoju marki pracodawcy oraz budowy lokalnej społeczności. Grid Dynamics jest tu świetnym przykładem – podkreśla Aleksandra Moszyńska, BSS Promotion Project Manager, Invest in Pomerania.

29 września o godzinie 19:00 w Olivia Star odbędzie techniczny meetup UI "Dynamic Talks #94". Grid Dynamics Gdańsk zaprasza Front-End developerów oraz wszystkich zainteresowanych UI (interfejsem użytkownika) na spotkanie, które będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy od ekspertów UI Grid Dynamics, obejrzenia nowego biura oraz wspólnego zjedzenia pizzy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem. Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Jesteśmy bardzo podekscytowani naszym dynamicznym rozwojem w Trójmieście i nie możemy się doczekać przeprowadzki do naszego nowego biura w Olivia Star. To nowoczesne miejsce pracy z niezbędnym wyposażeniem i panoramicznym widokiem na całe Trójmiasto, które będzie domem dla naszych światowej klasy inżynierów. Będziemy nadal wzmacniać więzi z pomorskim sektorem IT, który sprawdza się jako zróżnicowana i szybko rozwijająca się dziedzina - mówi Sergey Podoynitsyn, Delivery Director Grid Dynamics Gdańsk.

Gdański oddział Grid Dynamics skupia 70 pracowników różnych specjalności. Firma prowadzi również aktywną rekrutację. Poszukiwanych aktualnie jest ponad 40 inżynierów na stanowiska Senior i Middle+ z doświadczeniem w Java, Front-End, QA Automation, Big Data (Python + Cloud), .NET i Mobile. Firma oferuje hybrydowy model pracy, przy najwyższej klasy projektach (firmy z listy Fortune 1000), prywatną opiekę medyczną, program benefitów korporacyjnych, wielokulturowe środowisko, pracę z liderami rynku oraz wiele możliwości edukacyjnych i zawodowych. Dla osób, które chcą rozpocząć karierę w IT, Grid Dynamics ma do zaoferowania staż offline, który obejmuje mentoring, stypendium oraz cały niezbędny sprzęt. W poszukiwaniu nowych talentów firma aktywnie korzysta ze znajomości rynku i wparcia Invest in Pomerania.

