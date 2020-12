Amerykański gigant otworzy biuro w Polsce

- Bardzo cieszymy się z naszego nowego biura w centrum Warszawy. Rozpoczęliśmy już pierwszy etap rekrutacji, której celem jest zatrudnienie najbardziej utalentowanych inżynierów w Polsce - powiedział Thierry Chassaing, senior vice president of Engineering and TechOps w Box. - Wkrótce nasz zespół w Warszawie rozpocznie pracę nad realizacją planu rozwoju produktu, co pozwoli w dalszym stopniu usprawniać naszą platformę. - Warszawa to doskonała lokalizacja. Miasto daje nam dostęp do światowej klasy, doświadczonych inżynierów, a Polska ma jedną z największych w Europie baz anglojęzycznych, utalentowanych programistów. Z niecierpliwością czekamy na stworzenie nowego zespołu Box, który przyczyni się do zwiększenia naszego międzynarodowego zasięgu - dodaje Thierry Chassaing.

Do zarządzania polskim oddziałem Box wyznaczony został doświadczony inżynier Rafał Szczepański. Dołącza on do firmy po ponad dziesięciu latach pracy w SmartRecruiters, gdzie przyczynił się do szybkiego rozwoju marki i wykazał umiejętnościami menadżerskimi. Posiada wykształcenie informatyczne z tytułem MBA i ponad 15-letnie doświadczenie w branży.

- To zaszczyt być jednym z pierwszych pracowników Box w Polsce. Mamy ogromną szansę na rozwój firmy, przy wsparciu ze strony utalentowanych specjalistów z naszego kraju - powiedział Rafał Szczepański, Country Leader w Box. -Nowoczesne miasto, takie jak Warszawa, to idealne miejsce do rekrutacji najlepszych inżynierów w Europie. Jestem szczęśliwy, że mogę być częścią tego wyjątkowego etapu rozwoju Box.

Z bazą ponad 100 000 klientów, Box wspiera największe przedsiębiorstwa i organizacje na świecie, ułatwiając im zarządzanie zawartością online. Z usług firmy korzysta między innymi General Electric, AstraZeneca, Morgan Stanley, Metropolitalna Służba Policyjna w Londynie, P&G, Schneider Electric, Eurostar i wiele innych. Marka uznana została za lidera: w raporcie Gartner Magic Quadrant w kategorii Content Services Platforms, w raporcie Forrester New Wave oraz w raporcie IDC MarketScape w kategorii Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Content Apps.

Od chwili swojego europejskiego debiutu w Wielkiej Brytanii w 2012 r., Box zyskał silną pozycję w Europie. Obecnie zatrudnia ponad 200 pracowników na Starym Kontynencie i stale poszerza swój międzynarodowy zasięg, zatrudniając ponad 2 000 pracowników na całym świecie - w obu Amerykach, krajach Azji i Pacyfiku oraz w Europie.

Biuro Box mieści się w samym sercu Warszawy, w nowo wybudowanym kompleksie Cambridge Innovation Center (CIC): Varso Place. Rekrutacja w Polsce trwa, a wszystkie dostępne stanowiska znaleźć można na stronie kariery Box.