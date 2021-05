Amerykański producent gier zostaje w Ambassador Office Building

– Z powodu pandemii wiele firm korzysta obecnie ze swoich biur w bardzo ograniczonym zakresie. Pomimo to widzimy, że nie chcą one ograniczać wynajmowanej powierzchni, a tym bardziej całkowicie z niej rezygnować. Duży wpływ na te decyzje ma współpraca z zarządcą budynku. W Hines staramy się zawsze wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom najemców, szukając wspólnie najlepszych rozwiązań – podkreśla Monika Igła, Leasing Manager, Hines Polska Sp. z o.o. – Dodatkowo, z rozmów z naszymi najemcami, wiemy, że wielu pracowników tęskni już za możliwością swobodnej pracy w biurze, chociażby w systemie hybrydowym. Jestem przekonana, że jak tylko sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, nasze biurowce znów zaczną zapełniać się ludźmi. Z psychologicznego punktu widzenia biuro jest ważnym elementem naszego życia, nie tylko zawodowego, ale także społecznego. Fizyczne spotkania pomagają nam bowiem budować relacje interpersonalne, integrują i wzmacniają poczucie przynależności do zespołu – dodaje Monika Igła.

– Zespół Electronic Arts Polska pracuje obecnie w systemie zdalnym. Wierzymy jednak, że już niedługo będziemy mogli znowu spotykać się w biurze. Powierzchnia, którą wynajmujemy w Ambassador Office Building, spełnia wszystkie nasze oczekiwania, dlatego chcemy tu zostać na dłużej – mówi Jarosław Kędzior, dyrektor zarządzający Electronic Arts Polska.

Ambassador Office Building jest nowoczesnym budynkiem klasy A, który oferuje około 16 500 mkw. wysokiej jakości powierzchni biurowo-handlowej u zbiegu ulic Domaniewskiej i Pęcherskiej, w dynamicznie rozwijającej się części Mokotowa.