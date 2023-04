AMG Engineering Polska jest hiszpańskim biurem technicznym specjalizującym się w świecie telekomunikacji. Od prawie 10 lat współpracuje w zakresie rozwoju 5G i innych technologii mobilnych. Ze względu na szybki wzrost i rosnącą ilość pracy w ostatnich latach, zdecydowaliśmy się otworzyć nowe międzynarodowe biuro w Krakowie, aby zdywersyfikować swoją działalność i rozwijać talenty naszego zespołu.

Epol Office jest czterokondygnacyjnym obiektem biurowym o powierzchni całkowitej ponad 6300 mkw. Aktualnie oferuje w pełni wykończone powierzchnie biurowe klasy A. Obiekt zlokalizowany w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 12, w sercu krakowskiej „Doliny Krzemowej”. Umiejscowienie biurowca gwarantuje łatwy dostęp zarówno do centrum miasta jak i autostrady oraz lotniska. Doskonale skomunikowana lokalizacja (przystanek tramwajowy przed samym biurowcem, ścieżka rowerowa oraz położenie przy jednej z głównych krakowskich arterii) gwarantuje łatwy dostęp dla pracowników oraz partnerów biznesowych najemców. Po drugiej stronie ulicy Bobrzyńskiego znajduje się jedno największych i najnowszych osiedli mieszkaniowych, stanowiące komfortowe miejsce do zamieszkania.

Epol Holding Sp. z o.o. to spółka zajmująca się między innymi administrowaniem i wynajmem powierzchni biurowych, usługowych, apartamentów mieszkalnych, hotelarstwem oraz prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Epol Office dysponuje wykończonymi w wysokim standardzie powierzchniami biurowymi gotowymi do przyjęcia nowych Najemców przez co stanowi doskonałą opcję dla firm, którym zależy na lokalizacji, jakości powierzchni oraz na czasie jej odebrania do użytkowania. Działając zgodnie z naszą dewizą: „Biznes to proces satysfakcjonowania klienta, a nie produkcja towarów lub świadczenie usług” zapewniamy Najemcom najwyższy poziom świadczonych usług w postaci serwisu kawowego, technicznego i sprzątającego oraz niezwykłą atmosferę. Cieszę się, że Epol Office sprostał oczekiwaniom AMG Engineering i, że możemy pochwalić się kolejną zamkniętą transakcją oraz kolejnym Najemcą w naszym budynku – dodaje Aneta Kmiecik, kierownik oddziału Kraków w Epol Holding.