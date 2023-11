AML RightSource, lider w dziedzinie compliance w obszarze przestępstw finansowych, wprowadził się do budynku Wadowicka 3C, będącego częścią projektu Wadowicka Sp. z o. o.

Właścicielem projektu Wadowicka Sp. z o. o. jest REINO Capital Partners.

Nowe biuro AML RightSource zajmuje przestrzeń ponad 4400 mkw rozłożonych na 3 piętrach budynku.

Przy wyborze nowej lokalizacji wsparcie doradcze zapewniło JLL.

AML RightSource jest światowym liderem w zakresie compliance w obszarze przestępstw finansowych oraz świadczy usługi wysoko wykwalifikowanych ekspertów AML wraz z pakietem innowacyjnych technologii dla instytucji finansowych. Usługi obejmują monitorowanie transakcji, zarządzanie alertami, rozszerzone przeglądy due diligence, doradztwo w zakresie zapobiegania oszustwom i przestępstwom finansowym.

Nowe biuro zostało w pełni dostosowane do naszych wymagań związanych z obszarem compliance, co było dla nas kluczowe w nowej lokalizacji, a trudne do spełnienia w poprzedniej przestrzeni. Bardzo doceniamy również szybkość w aranżacji nowej przestrzeni. Udało nam się zakończyć ten proces w zaledwie pięć miesięcy. – mówi Dian Stoianov, Senior Vice President – Head of EMEA Operations AML RightSource.

Nowe biuro zapewni około 540 stanowisk pracy, rozmieszczonych na 4,473 mkw GLA, na drugim, trzecim i czwartym piętrze budynku C. Jest to jeden z trzech budynków wchodzących w skład kompleksu. W ramach umowy najmu, trzy piętra zajmowane przez AML RightSource zostały w pełni dostosowane do ich potrzeb w niespełna sześć miesięcy.Umowa najmu AML RightSource to największa transakcja nowego najmu na krakowskim rynku biurowym w pierwszym półroczu 2023 roku.

Wadowicka 3C w Krakowie. Fot. Mat. pras.

– Kluczowe w znalezieniu właściwego biura dla AML RightSource było zastosowanie się do wszystkich wymagań klienta. Wszyscy polscy pracownicy AML RightSource pracują z biura, co jest niezwykle rzadkie w dzisiejszych czasach. Był to ważny czynnik, ponieważ firma potrzebowała odpowiedniego miejsca do pracy, a także radzenia sobie z wyzwaniami z zakresu bezpieczeństwa specyficznymi dla jej działalności. Wierzymy, że Wadowicka 3C to najlepszy wybór dla AML RightSource, a skala i jakość inwestycji okażą się idealnym rozwiązaniem dla tej dynamicznie rozwijającej się firmy – mówi Maciej Fielek, Director, Office Agency, JLL.

Wadowicka 3 to kompleks trzech 7-piętrowych budynków biurowych, oddany do użytku w 2021 r., który oferuje łącznie ok. 32 tys. mkw. powierzchni biurowej z dodatkowymi usługami na parterze. Budynki posiadają osiem kondygnacji naziemnych i jedną podziemną. Powierzchnia typowego piętra to ok. 1 500 metrów kwadratowych. Kompleks oferuje również naziemne i podziemne miejsca parkingowe. Charakterystyczną cechą inwestycji jest bardzo atrakcyjna, łamana, szklana fasada budynków. Obiekt klasy A uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Kompleks biurowy znajduje się w południowej części Krakowa, przy ulicy Wadowickiej, zapewniając swoim Najemcom doskonały dostęp do komunikacji publicznej. Bliskość wielu linii autobusowych, tramwajowych, a także Ronda Matecznego, będącego ważnym węzłem transportowym miasta, zapewnia łatwy i szybki dojazd do centrum jak i innych dzielnic Krakowa. Lotnisko Międzynarodowe w Balicach znajduje się w odległości 20 minut jazdy samochodem.

