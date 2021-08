Andersia Silver ma być najwyższym budynkiem w Poznaniu, ale też jednym z najbardziej eko

Pod koniec sierpnia 2020 roku ruszyła budowa Andersia Silver w Poznaniu. Biurowiec, zamykający realizowaną od 25 lat przez Von der Heyden Group inwestycję, ma zostać oddany do użytku w II połowie 2023 roku. Ma otrzymać certyfikat LEED na poziomie Gold. To finalna realizacja zlokalizowanego przy Placu Andersa kompleksu zwanego poznańskim Manhattanem.

Powstający w samym sercu Poznania biurowiec będzie nie tylko najwyższym budynkiem stolicy Wielkopolski, ale i jednym z najbardziej przyjaznych środowisku.

Andersia Silver mająca stać się biznesową wizytówką Poznania w swoim najwyższym punkcie będzie miała 117,5 metrów wysokości i prawie 40 tys. mkw. powierzchni użytkowej na 25 kondygnacjach.

Zaprojektowany przez poznańską Pracownię Projektową Ewy i Stanisława Sipińskich biurowiec będzie także jednym z najbardziej przyjaznych środowisku budynków w Poznaniu.

Zielona ideologia miasta Poznań

Nowoczesne miasta, a Poznań z pewnością do takich należy, stawiają na architekturę proponującą proekologiczne rozwiązania i wpisująca się w trendy związane ze zrównoważonym rozwojem przestrzennym.

– Kwestie związane z przyjaznym środowisku budownictwem i rozwojem przestrzennym są wpisane w dokumenty strategiczne miasta Poznania. Ważna jest też wytyczna zawarta w polskim prawie, która obliguje inwestora do wzmożonego wysiłku na rzecz ochrony środowiska naturalnego – tłumaczy Joanna Żabierek, rzecznik prasowy Prezydenta Poznania i Urzędu Miasta.

Andersia Silver idealnie wpisuje się w zielone DNA Poznania. Biurowiec wyposażony będzie w technologie służące środowisku i ochronie zdrowia. Uwierzytelni to prestiżowa certyfikacja.

– Andersia Silver ma otrzymać certyfikat LEED na poziomie Gold, co potwierdzi ekologiczne rozwiązania zastosowane na etapie projektu, budowy i funkcjonowania budynku oraz certyfikat WELL świadczący o dbałości Von der Heyden Group o jakość powierzchni oraz komfort pracy najemców i ich pracowników – informuje Piotr Trybusz, dyrektor sprzedaży z firmy PROBUILD, reprezentującej Von der Heyden Group.

Certyfikat LEED

LEED to wprowadzony w 1998 r. przez U.S. Green Building Council – USGBC (amerykański odpowiednik Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego) system oceny wielokryterialnej budynków (Leadership in Energy and Environmental Design).

W Polsce w LEED certyfikuje się powierzchnie biurowe, przemysłowe, handlowe, hotelowe i szkolne, a wśród analizowanych przy przyznawaniu certyfikacji kategorii jest m.in.: efektywna gospodarka wodna, jakość środowiska wewnętrznego, zastosowane innowacje, priorytety regionalne, lokalizacja i transport. Tylko kilka poznańskich biurowców może pochwalić się posiadaniem takiego certyfikatu. Już wkrótce do tego grona dołączy Andersia Silver.