Anegis wprowadza się do Centrum Południe

Pierwszy etap kompleksu biurowego Centrum Południe realizowanego przez Skanska zyskuje kolejnego najemcę.

Na 750 mkw. swoje biuro otworzy tu firma Anegis, specjalizująca się w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych Microsoft.

Nowi lokatorzy wprowadzą się do budynku w listopadzie 2022 roku. Podpisana umowa oznacza, że ta faza flagowej wrocławskiej inwestycji Skanska jest już wynajęta w 80 proc.

Centrum Południe to wieloetapowy projekt, wyznaczający nowe standardy w zakresie zrównoważonych rozwiązań wdrażanych w biurowcach. Inwestycja uzyskała m.in. certyfikat WELL Core & Shell na poziomie Gold, który potwierdza, że inwestor skupił się na komforcie termicznym, akustycznym, zdrowiu oraz potrzebach użytkowników budynku. To pierwsze takie wyróżnienie w stolicy Dolnego Śląska. Inwestycja może pochwalić się również certyfikatem LEED Platinum, który weryfikuje budynek pod kątem jego wpływu na środowisko naturalne. Teraz z najwyższej jakości, zrównoważonych powierzchni biurowych będą mogli korzystać pracownicy kolejnego najemcy – spółki Anegis.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Jest dla nas dużym wyróżnieniem, że firma, która kładzie tak duży nacisk na zapewnienie komfortu swoim pracownikom, wybrała Centrum Południe jako swoją nową siedzibę. Potwierdza to, że rozwiązania wdrożone w budynku mają istotny wpływ na zdrowie pracujących w nim osób. Mowa tu nie tylko o kształcie piętra, który zapewnia doświetlenie 95% powierzchni biura naturalnym światłem, ale również o jakości powietrza czy parametrach akustycznych, jakie będzie spełniać nowe biuro Anegis – mówi Aleksandra Kalina-Tacik, menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Anegis to firma z brytyjsko-polskim kapitałem i doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT. Pomaga klientom z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Skandynawii w cyfrowej transformacji, wykorzystując do poprawy wydajności i efektywności przedsiębiorstw m.in. narzędzia integrujące nowoczesne technologie – sieci IoT, systemy kognitywne, rzeczywistość mieszaną. Anegis posiada swoje biura we Wrocławiu, Warszawie, Sieradzu i Londynie. Zatrudnia ponad 150 ekspertów specjalizujących się w produktach i usługach Microsoft – rozwiązaniach z rodziny Dynamics 365 (ERP, CRM), Power Platform i HoloLens. Anegis wdrożył systemy CRM i ERP dla wielu dużych podmiotów z branż produkcyjnej czy handlowej, np. Nicols, Media Expert, AmRest, Saller Polbau. Wśród firm deweloperskich korzystających z rozwiązań z rodziny Dynamics 365 można wymienić m.in. ERBUD, Unibep, Echo Investment czyWarbud.

W związku z dynamicznym rozwojem Anegis zaprasza do współpracy konsultantów i programistów z obszaru Dynamics 365. Nowi pracownicy będą korzystać już z udogodnień biura Anegis w Centrum Południe, które firma urządzi na 750 mkw. Otwarcie zaplanowane jest na listopad 2022 roku.

- Kluczową wartością Anegis są ludzie. Trzon zespołu stanowią osoby o unikalnych na rynku IT kompetencjach, światowi eksperci w swoich dziedzinach. Naszym celem było stworzenie w centrali we Wrocławiu warunków zapewniających zespołowi Anegis maksymalny komfort pracy. Dlatego postanowiliśmy zamienić nasze przyciasne miejsce przy wrocławskim rynku na powierzchnię nowoczesną, dobrze zaprojektowaną, spełniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa. W projekcie zrezygnowaliśmy z przestarzałego open space, ponieważ chcieliśmy, aby każdy pracownik Anegis posiadał własną, spersonalizowaną przestrzeń, która zapewni mu dokładnie taki komfort pracy, jaki znajdzie w Londynie czy Nowym Jorku – dodaje Krzysztof Langner, wiceprezes i dyrektor sprzedaży Anegis.

- Mamy okazję obserwować jak dynamicznie rozwija się rynek biurowy, w końcu aspekt środowiskowy i zrównoważone budownictwo nie stanowią dodatku do inwestycji a jego naczelny priorytet. Nie jest tajemnicą, że najemcy biurowi wywierają ogromny nacisk na deweloperów w kwestii zrównoważonego budownictwa, ograniczenia śladu węglowego i stworzenia przestrzeni bezpiecznej oraz inspirującej najemców i ich pracowników. Bardzo nas cieszy, że Anegis będzie mógł w innowacyjnych i bezpiecznych przestrzeniach budynku Centrum Południe tworzyć funkcjonalną i komfortową przestrzeń do ciągłego rozwoju swojej działalności. Mieliśmy ogromną przyjemność doradzać najemcy w tej transakcji i wierzymy, że był to bardzo wartościowy dla wszystkich stron proces. - mówi Aleksandra Stanisz, konsultant w dziale powierzchni biurowych w JLL.

Zielone światło dla zielonych rozwiązań

Centrum Południe zostało zaprojekowane w ramach standardów ESG (Environmental, Social, Corporate Governance), czego dowodem są prośrodowiskowe rozwiązania zastosowane w inwestycji. W budynku wykorzystuje się m.in. oświetlenie LED, belki chłodzące i system free-cooling – między innymi dzięki temu zużywa on nawet o 1/3 mniej energii elektrycznej, co przyczynia się do redukcji śladu węglowego. Energia elektryczna pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych i jest produkowana przez elektrownie wiatrowe. W budynkach znajdują się technologie pozwalające m.in. na ponowne wykorzystanie wody szarej i deszczowej, generując w ten sposób znaczące oszczędności w jej zużyciu.

Chodniki wokół I fazy kompleksu powstały z betonu oczyszczającego powietrze ze szkodliwych substancji, takich jak tlenek azotu. Do budowy Centrum Południe wykorzystywane są głównie produkty regionalne. Materiały wykończeniowe, takie jak farby, kleje czy uszczelniacze dobierane są tak, by nie zawierały niebezpiecznych lotnych związków organicznych. Tereny zielone wokół biurowców pielęgnowane są bez użycia szkodliwych pestycydów i herbicydów.

II faza już wkrótce

Budynek należący do drugiego etapu Centrum Południe osiągnął niedawno swoją docelową wysokość. Zakończenie jego realizacji zaplanowane jest na czwarty kwartał 2022 roku. Dostarczy on na wrocławski rynek 21 500 mkw. nowoczesnej i zrównoważonej powierzchni biurowej, wzbogaconej o ciekawe rozwiązania, takie jak tarasy czy loggie o powierzchni nawet 40 mkw. Pomiędzy budynkami znajdzie się między innymi ogólnodostępne boisko do koszykówki.