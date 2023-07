Rynek biurowy od czasu pandemii przechodzi okres intensywnych zmian, nie tylko ze względu na zmiany modelu pracy, ale i przez niekorzystny kontekst gospodarczy. Jak zmieniają się potrzeby najemców? Jak biura radzą sobie z koniecznością optymalizacji?

Newmark Polska opublikował właśnie raport „Office Occupier – Rynek biurowy w regionach”.

Jednym z wniosków raportu jest, że z powodu dużej ilości dostępnej powierzchni biurowej w istniejących budynkach, deweloperzy zachowują ostrożność przy rozpoczynaniu nowych inwestycji.

Dostępną obecnie powierzchnię biurową szacuje się na ponad 1 mln mkw.

- Pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest analiza potrzeb klientów - mówi Anna Szymańska, dyrektor Działu Powierzchni Biurowych z Newmark Polska. - Dziś znalezienie dobrego biura nie wiąże się wyłącznie z porównaniem czynszów czy lokalizacji, ale z różnymi funkcjami czy udogodnieniami, które będą wspierać organizację w employer brandingu - podkreśliła.

Nasza rozmówczyni zauważyła także, że istotną zmianą na rynku biurowym są nowe modele pracy, w tym zdalne i hybrydowe. Odpowiedzią na to jest optymalizacja nie tylko w zakresie lokalizacji i kosztów czynszu, ale i samej przestrzeni biurowej. - Coraz więcej jest stref, w których można się spotkać - zauważyła Anna Szymańska. - Potrzebujemy kontaktu międzyludzkiego, a to pomaga firmom budować lojalność pracowników wobec pracodawcy i wspieraniu misji organizacji. Dlatego bardzo wiele firm zachęca pracowników do powrotu do biur - dodała.

Raport "Office Occupier – Rynek biurowy w regionach”

- Cały czas testujemy, jak będzie wyglądała rzeczywistość postpandemiczna, firmy weryfikują swoje potrzeby, dostosowują biura, szukają nowych lokalizacji, które będą spełniały ich oczekiwania - ocenia ekspertka Newmark Polska.

- Ponad 50 proc. umów, które były podpisywane w I połowie 2023 roku, zarówno w Warszawie jak i w ośrodkach regionalnych, to nowe umowy. To wskazuje na to, że firmy są bardzo świadome, czego potrzebują - podkreśla Anna Szymańska.

Dodała także, że czynsze w miastach regionalnych są na podobnym poziomie. W najlepszych lokalizacjach dochodzą one nawet do 18 euro za metr kw., czyli równają do tych w stolicy.

Jednym z podstawowych czynników i warunków decyzji przy najmie biur jest dziś ESG. - To nie jest tylko trend, za którym podążają najemcy, nie tylko deweloperzy, ale również inwestorzy, którzy lokują środki w obiektach istniejących. Jesteśmy coraz bardziej świadomym społeczeństwem i od ESG nie uciekniemy - mówi Anna Szymańska. Podkreśliła, że inwestycje w ESG zwracają się w dłuższej perspektywie czasowej. Pomaga to w optymalizacji kosztów najmu i utrzymania biur.

Więcej o sytuacji biur w Polsce, o trendach i raporcie dotyczącym m.in. sytuacji rynku biurowego w regionach w materiale wideo:

ZOBACZ TAKŻE:

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl