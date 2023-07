- Codzienna dbałość o pracowników oraz tworzenie jak najlepszego środowiska pracy jest dla nas priorytetem. Wysokie oceny zawdzięczmy kreowaniu miejsca pracy, które podąża za zmieniającymi się potrzebami członków zespołu, sprzyja integracji i wpływa na lepsze samopoczucie pracowników. Doceniamy dogodną lokalizację i charakter powierzchni, którą zapewnia nam Equal Business Park – mówi Artur Skiba, Prezes Antal.

- Zależy nam, by jako ceniony pracodawca, oferować naszym pracownikom komfortowe biuro najwyższej jakości, spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju. Stosowanie i promowanie rozwiązań służących ochronie środowiska jest jednym z kluczowych filarów strategii ESG Antal - dodaje Artur Skiba.

Każda przedłużona umowa najmu, połączona z rozszerzeniem wynajmowanej powierzchni, to dla nas powód do dumy. Stanowi to dowód na niezmiennie najwyższy komfort oferowanych powierzchni przez kompleks Equal Business Park. Tworzymy przyjazne i ekologiczne środowisko pracy, w którym każdy może działać z pełnią swojego potencjału. Cieszymy się, że firma Antal pozostanie w gronie naszych najemców przez kolejne lata – komentuje Rafał Nowicki, Prezes Zarządu, Apollo-Rida Poland.