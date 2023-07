Lider rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR – marka Antal, zdecydowała się przedłużenie umowy najmu połączoną ze zmianą powierzchni najmu w kompleksie Equal Business Park.

Equal Business Park, zlokalizowany na krakowskim Podgórzu, to kompleks nowoczesnych budynków biurowo-usługowych klasy A.

Kompleks Equal Business Park należy do portfolio Apollo-Rida Poland.

W procesie najemcę reprezentowała agencja doradcza Corees Polska, wynajmującego międzynarodowa agencja doradcza Savills.

Antal to lider rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Marka obecna jest w 35 krajach, w Polsce działa od 1996 roku. Specjalizuje się zarówno w rekrutacji, jak i doradztwie HR, budowaniu wizerunku pracodawcy i prowadzeniu badań rynku pracy. To marka stawiająca na dynamiczny rozwój. Aktualnie posiada oddziały w 5 miastach w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji. Na Węgrzech działa pod marką Enloyd.

- Codzienna dbałość o pracowników oraz tworzenie jak najlepszego środowiska pracy jest dla nas priorytetem. Wysokie oceny zawdzięczmy kreowaniu miejsca pracy, które podąża za zmieniającymi się potrzebami członków zespołu, sprzyja integracji i wpływa na lepsze samopoczucie pracowników. Doceniamy dogodną lokalizację i charakter powierzchni, którą zapewnia nam Equal Business Park. Zależy nam, by jako ceniony pracodawca, oferować naszym pracownikom komfortowe biuro najwyższej jakości, spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju. Stosowanie i promowanie rozwiązań służących ochronie środowiska jest jednym z kluczowych filarów strategii ESG Antal– mówi Artur Skiba, Prezes Antal.

Każda przedłużona umowa najmu, połączona z rozszerzeniem wynajmowanej powierzchni, to dla nas powód do dumy. Stanowi to dowód na niezmiennie najwyższy komfort oferowanych powierzchni przez kompleks Equal Business Park. Tworzymy przyjazne i ekologiczne środowisko pracy, w którym każdy może działać z pełnią swojego potencjału. Cieszymy się, że firma Antal pozostanie w gronie naszych najemców przez kolejne lata – komentuje Rafał Nowicki, Prezes Zarządu, Apollo-Rida Poland.

Kompleks zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanego parku, nadającego inwestycji niepowtarzalny klimat. To miejsce przyjazne rowerzystom, wyposażone w udogodnienia dla osób korzystających z jednośladów. Znajduje się przy ul. Wielickiej, w południowej części Krakowa. Dojazd samochodem do centrum i Dworca Głównego zajmuje tylko 15 minut, natomiast do portu lotniczego – 26 minut.

- Przy renegocjacji umowy najmu z wynajmującym, możemy renegocjować między innymi czas jej trwania, powierzchnię najmu, wysokość kontrybucji finansowych i zwolnień z czynszu, wysokość budżetu na aranżację bądź jej odnowienie. Zdarza się również, że renegocjowana powierzchnia najmu nie wiąże się jedynie z jej powiększeniem bądź redukcją, ale również z opcją zamiany lokalizacji w ramach dostępnych przestrzeni danego budynku czy kompleksu. I taka właśnie sytuacja miała miejsce tym razem. Wszystko z myślą o optymalizacji biura i kosztów najmu z nim związanych. Gratuluję wszystkim stronom sprawnie i profesjonalnie przeprowadzonego procesu, a przedstawicielom Antal dziękuję za możliwość współpracy – mówi Marek Ciunowicz, CEO w Corees Polska.

