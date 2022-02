Antal stawia na Plac Unii

Antal obecny jest w 35 krajach, w Polsce działa od 1996 roku.

Specjalizuje się zarówno w rekrutacji, jak i doradztwie HR, budowaniu wizerunku pracodawcy i prowadzeniu badań rynku pracy.

To marka stawiająca na dynamiczny rozwój. Aktualnie posiada oddziały w 5 miastach w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji. Na Węgrzech działa pod marką Enloyd.

– Jednym z argumentów, aby Antal pozostał w Placu Unii jest wysoki standard biurowca, w świetnie skomunikowanej części Warszawy. Ponadto w I kwartale 2022 r. przeprowadzany będzie remont generalny. Przewidziana jest całkowita renowacja i unowocześnienie powierzchni, dzięki której biuro zyska dodatkowe, multimedialne, dwie sale konferencyjne, całkowicie nową strefę chilloutu wraz z barem, który będzie do dyspozycji wszystkich pracowników. Projekt biura został wykonany w zgodzie z najnowszymi trendami i został dostosowany do obecnych czasów. Wszystko to, aby polepszyć jakość pracy konsultantów Antal. Wizja, którą się kierujemy to uzyskanie przestrzeni bardziej domowej – estetycznej, z większą dawką zieleni, aby każdy miał tu swoje miejsce, do którego lubi wracać – komentuje Artur Skiba, prezes zarządu Antal.

Plac Unii to nowoczesny obiekt typu mixed-use, który wyróżnia się na mapie Warszawy ciekawą architekturą oraz wysoką jakością powierzchni biurowych. Kompleks składający się z trzech budynków rozdzielonych szklanym dachem po zakończeniu modernizacji poziomu +1 oferować będzie łącznie ponad 46 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz 800 miejsc parkingowych. Dzięki modułowej konstrukcji poszczególnych kondygnacji, Plac Unii zapewnia funkcjonalną i elastyczną pod względem aranżacji powierzchnię office klasy A+. W biurowcu zastosowano liczne rozwiązania ekologiczne wpływające bezpośrednio na realne oszczędności najemców, a sam projekt otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie bardzo dobrym, przyznawany obiektom zrealizowanym zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Każda z części kompleksu posiada oddzielne wejście, osobne piony komunikacyjne oraz niezależne recepcje.

