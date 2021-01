Antal zostaje w Placu Unii

- Lokalizacja naszego biura w Placu Unii jest dla nas optymalna. Zarówno nasi pracownicy,

jak i klienci oraz partnerzy są do niej przywiązani - mówi Artur Skiba, Prezes Antal.

W procesie negocjacji umowy najemcę reprezentowała agencja Corees Polska.

Plac Unii to kompleks biurowy oferujący około 41 300 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej do wynajęcia oraz 800 miejsc parkingowych. W skład kompleksu wchodzą trzy budynki połączone ze sobą na wysokości 30 metrów szklanym dachem - dwa 6-kondygnacyjne oraz 21-piętrowa wieża. Każda z części kompleksu posiada oddzielne wejście, osobne piony komunikacyjne, jak również niezależne recepcje. Projektantem Placu Unii jest wybitny polski architekt prof. Stefan Kuryłowicz, który wraz ze swoim zespołem zwyciężył w prestiżowym konkursie zorganizowanym przez inwestorów we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.