Aon z nową siedzibą w biurowcu Skyliner

Aon ma nową siedzibę swojego warszawskiego biura wybrał przestrzenie w biurowcu Skyliner. Skyliner należy do portfela Karimpol Group.

Pod koniec tego roku Aon rozgości się na 36. piętrze budynku.

Obiekt posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Na wybór lokalizacji wpływ mieli pracownicy.

– Wybraliśmy tę lokalizację głównie ze względu na preferencje naszych pracowników, a także dobre skomunikowanie każdym ze środków transportu miejskiego – mówi Dominika Kozakiewicz, CEO Aon Polska – Dodatkowym plusem jest bliska odległość od naszego dotychczasowego biura, dzięki czemu wszyscy dobrze znamy te okolice. Doceniamy też lokalną infrastrukturę sprzyjającą spotkaniom w kawiarniach czy restauracjach oraz bliskość hotelu dla naszych gości. Jednym z kluczowych argumentów jest również to, że Skyliner to „zielony” budynek, zorientowany na ESG, ograniczający emisyjność i zużycie wody czy przyjazny dla rowerzystów.

Sama lokalizacja staje się prestiżowym miasteczkiem ubezpieczeniowym, więc nie mogliśmy jej nie wziąć pod uwagę. Ale ta decyzja dla Aon Polska to nie tylko fizyczna zmiana lokalizacji. To zmiana strategiczna i kulturowa – przejście do smart workingu zapewniającego dobrostan naszych pracowników i lepszą obsługę naszych klientów oraz realizację szerszych celów związanych z ESG.

Biurowiec Skyliner to jeden z siedmiu najwyższych budynków w Polsce i najnowsza inwestycja Grupy Karimpol. Oferuje 49 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia na 42 kondygnacjach. Skyliner posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent i jest zasilany w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii. Uzyskał certyfikat innogy Polska S.A. z Grupy E.ON potwierdzający zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z instalacji OZE.

- Bardzo cenimy współpracę z firmą Aon, którą nawiązaliśmy, gdy Spółka dołączyła do grona najemców naszej wcześniejszej inwestycji – Equatora II i cieszymy się, że nasze drogi skrzyżowały się ponownie, tym razem w Skylinerze. Wybór naszej flagowej inwestycji przez Aon to ważny sygnał dowodzący, że realizowane projekty, oferowany standard, nowoczesne i ekologiczne rozwiązania oraz prowadzony przez nas model zarządzania obiektem spełniają najwyższe wymagania globalnych organizacji. Jesteśmy przekonani, że Skyliner już niebawem będzie świadkiem kolejnych sukcesów i rozwoju Aon – Harald Jeschek, partner zarządzający w Grupie Karimpol.

- Doradztwo, jakie zaproponowaliśmy Aon w tym procesie, łączyło ze sobą dwa aspekty: swobodne poruszanie się w standardach korporacyjnych oraz butikowe podejście, w którym Klient doświadcza indywidualnego, uważnego traktowania. Bardzo cieszę się, że mogliśmy być częścią tego projektu. – dodaje Grzegorz Kmieciński, Director, Tenant Representation w Corees Polska. Corees Polska reprezentował w tym procesie Najemcę, zaś Wynajmującego – agencja CBRE.