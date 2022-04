AP Marchewka Investment przekazuje zabytkowy biurowiec we Wrocławiu. Powstanie tu Dom Ukraiński

Złożono pozwolenie na przebudowę budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich we Wrocławiu.

Powstanie tu Dom Ukraiński, w którym schronienie znajdą uchodźcy.

Spółka AP Marchewka Investment, która jest właścicielem obiektu, nieodpłatnie przekazała budynek na rok fundacji Zobacz Mnie, wspierającej obywateli Ukrainy.

We wtorek 5 kwietnia firma AP Marchewka Investment złożyła wniosek o pozwolenie na przebudowę budynku usługowego przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 38 na pensjonat - czytamy na portalu Wroclife.pl.

W tym miejscu tymczasowo powstanie dom dla uchodźców zza wschodniej granicy. Ma on dać schronienie 200 dzieciom i kobietom, które uciekły z piekła wojny w Ukrainie. W połowie marca fundacja Zobacz Mnie podpisała umowę z właścicielami budynku, którzy nieodpłatnie przekazali go na najbliższy rok.

Przystanek i namiastka ojczyzny

- Budynek, w którym będzie się mieścił Dom Ukraiński, jest w samym sercu Wrocławia i przez wiele lat pełnił rolę biurowca. Prywatni właściciele: państwo Aleksandra i Paweł Marchewka, pan Łukasz Jaworski i Bracia Kowalczykowscy zdecydowali się przekazać nam budynek do końca roku, żebyśmy wspólnie stworzyli w nim Dom Ukraiński. Będzie to nie tylko przystanek w drodze do lepszego życia, ale i namiastka ojczyzny - czytamy na fanpage'u fundacji.

AP Marchewka Investment to spółka należąca do Pawła Marchewki, jednego z najbogatszych Polaków i założyciela Techlandu - producenta gier komputerowych. Ta sama firma kupiła też kilka lat temu biurowiec dawnego BZ WBK we Wrocławiu pod adresem Rynek 9/11.