Apetyt inwestorów na polskie nieruchomości nie słabnie

- Polska dzięki bogatej ofercie nowoczesnych aktywów każdej kategorii, co roku przykuwa uwagę nowych nabywców i stanowi obecnie najbardziej atrakcyjny pod względem inwestycyjnym kraj w Europie Środkowo-Wschodniej. Najwięcej transakcji w 2019 roku sfinalizowano w segmencie biurowym, co przełożyło się na 50% wolumenu transakcji – mówi Elżbieta Czerpak, Head of Research w Knight Frank.

Biurowy puls biznesu w stolicy

W 2019 roku transakcje biurowe w Polsce osiągnęły wynik blisko 3,8 mld EUR, co stanowiło 37% wzrost w porównaniu z rokiem 2018. W przeciwieństwie do lat poprzednich, inwestorzy skoncentrowali swoją uwagę na Warszawie. W stolicy zainwestowano 2,4 mld EUR, czyli ponad 63% wszystkich środków wydanych w minionym roku w sektorze biurowym w Polsce. Najbardziej spektakularne transakcje to m.in.: zakup wieży biurowca Warsaw Spire A przez Immofinanz, przejęcie przez Credit Suisse budynków Ethos i Astoria, nabycie Warsaw Financial Center oraz kompleksu Eurocentrum przez CPI Property Group.

- Do najbardziej pożądanych produktów w sektorze biurowym należą nowe budynki, które położone są w Warszawie, jak i w centrach największych miast Polski, które korzystają na dynamicznym rozwoju segmentu BPO/SSC (nowoczesnych usług dla biznesu). Obserwowany wzrost cen napędzany jest ogromną ilością kapitału dedykowanego na inwestycje w Europie i ograniczoną podażą produktów inwestycyjnych w centrach największych miast na kontynencie, w tym Warszawie i największych polskich miastach regionalnych – mówi Krzysztof Cipiur, Associate Director, Capital Markets, Knight Frank.

Ze względu na zmieniające się warunki rynkowe obserwuje się wzrost wymagań najemców w zakresie aranżacji wynajmowanych powierzchni i różnorodności udogodnień, komfortu pracy i działalności proekologicznej właściciela budynku. Obiekty biurowe, które wpisują się w te trendy, cieszą się większym zainteresowaniem wśród najemców.

Niesłabnąca popularność sektora centrów handlowych

W minionym roku łączna wartość inwestycji w tym segmencie osiągnęła 1,9 mld euro. Pomimo niższego wolumenu inwestycyjnego odnotowanego w 2019 roku niż w poprzednim, sektor handlowy jest wciąż popularny wśród inwestorów. Najbardziej pożądanymi aktywami były centra handlowe w mniejszych miastach, ale z dominującą pozycją w regionie, parki handlowe, a także centra outletowe. Kluczowe dla inwestorów są obiekty, które są dobrze skomunikowane, mają ograniczoną konkurencję i jednocześnie pozwalają na bezpieczną alokację kapitału. Największą transakcją w sektorze centrów handlowych w 2019 roku było przejęcie portfolio centrów handlowych i nabycie prawa pierwokupu do nieruchomości przez Cromwell Property Group za cenę bliską 600 mln EUR.

