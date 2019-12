Apetyt inwestorów nie spada. Na celowniku wszystkie klasy aktywów w CEE

— Na większości rynków w regionie CEE, z wyjątkiem Czech i Polski, zanotowano spadek wartości inwestycji w pierwszych trzech kwartałach roku w stosunku do analogicznych okresów w latach 2018 i 2017. Jednak z uwagi na fakt, że najwięcej transakcji zawieranych jest zazwyczaj w IV kw. roku, spodziewamy się utrzymania w regionie tempa podobnego do tego z trzech ubiegłych lat. Prognozujemy, że wartość inwestycji w roku 2019 wyniesie pomiędzy 12,5 mld euro a 13,5 mld euro — mówi Kevin Turpin, dyrektor regionalny ds. badań rynku na Europę Środkowo-Wschodnią w Colliers International.

Apetyt inwestorów na wszystkie klasy aktywów w regionie CEE utrzymuje się na dobrym poziomie. Inwestorzy poszukują możliwości alokacji kapitału, a sytuacja na rynku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przyciąga ich uwagę. Na niektórych rynkach i w niektórych sektorach dostrzec można niedobór produktów odznaczających się niskim ryzykiem inwestycyjnym, tj. z segmentu core i core plus, z uwagi na to, że wiele nieruchomości tego typu znajduje się w rękach inwestorów długoterminowych lub wchodzi w skład portfeli i platform inwestycyjnych. Ponadto niektórzy właściciele mogą nie być zainteresowani sprzedażą swoich aktywów z uwagi na brak możliwości ponownego zainwestowania kapitału.

Z tego powodu wielu inwestorów przygląda się innym strategiom, takim jak strategia kreowania wartości (ang. value-add) i oportunistyczna (ang. opportunistic) oraz bada alternatywne sektory, m.in. prywatne akademiki, opieka zdrowotna, mieszkania na wynajem dla sektora prywatnego, mimo że pod względem dostępności produktu są one nadal we względnie wczesnej fazie rozwoju.

Ponad 50 proc. kapitału przeznaczonego na inwestycje w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. pochodziło z Europy kontynentalnej, przy czym za 25 proc. jego łącznej wartości odpowiadają wyłącznie inwestorzy z CEE. Aktywny był także kapitał azjatycki, pochodzący w szczególności z Korei Południowej, z udziałem na poziomie ok. 16 proc.

Stopy zwrotu dla najlepszych nieruchomości we wszystkich krajach i sektorach utrzymują się na niższym lub zbliżonym poziomie do historycznie najniższych wartości sprzed globalnego kryzysu finansowego. Obok spreadu pomiędzy Sofią (8,0 proc.) a Pragą (4,25 proc.) dla projektów biurowych typu prime na poziomie 375 punktów bazowych, jeszcze większa różnica występuje w porównaniu do podobnego produktu w Niemczech (3,0 proc.), oraz do innych instrumentów inwestycyjnych, postrzeganych jako mniej ryzykowne, takich jak obligacje skarbowe. Możliwość dalszej kompresji stóp zwrotu wydaje się ograniczona, poza kilkoma wyjątkami, o których wspomniano w raporcie.