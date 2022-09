Apleona zmienia biuro, ale zostaje z Globalworth

Apleona to długoletni najemca należącego do Globalworth biurowca Spektrum Tower. W ostatnim czasie podczas naszych rozmów z najemcą pojawiła się potrzeba relokacji związanej z nowymi potrzebami firmy. Jako Globalworth dysponujemy bardzo szeroką ofertą powierzchni biurowych w najlepszych lokalizacjach Warszawy i zawsze staramy się bardzo elastycznie podchodzić do potrzeb zgłaszanych przez naszych najemców i szukać niestandardowych rozwiązań. Zaproponowana przez nas powierzchnia na 17. piętrze biurowca Skylight spełniła oczekiwania i potrzeby Apleona. Bardzo nas cieszy, że będziemy mogli kontynuować długotrwałą współpracę z tą firmą - mówi Anna Korwin-Kulesza, Asset Management & Leasing Director w Globalworth Poland.