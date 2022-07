Aplikacja ułatwia powrót biur w kampusie Forest

Forest przy ul. Burakowskiej w Warszawie to kolejny budynek zarządzany przez HB Reavis, w którym wprowadzona została aplikacja. W Polsce rozwiązanie sprawdziło się już w Varso Place, o czym świadczy stale powiększająca się liczba użytkowników. Pod nazwą More by HB Reavis kryje się coś więcej niż mobilna aplikacja – to linia usługowa, która uatrakcyjnia miejsce pracy.

Dzięki aplikacji More by HB Reavis użytkownicy kampusu biurowego Forest są zawsze na bieżąco z dostępnymi na miejscu wydarzeniami i udogodnieniami.

Aplikacja More by HB Rea może też być wykorzystana jako cyfrowa karta dostępu, zintegrowana z wybranymi systemami budynkowymi.

Aplikacja More by HB Reavis jest dostępna w sklepach App Store oraz Google Play oraz przez przeglądarkę internetową.

Jak wynika z raportu HB Reavis „Wellbeing 2.0” aż 57 proc. ankietowanych twierdzi, że przez pracę zdalną straciło więź ze współpracownikami, co negatywnie wpływa na ich efektywność. More by HB Reavis jest elementem nowego patrzenia na biuro – jako zdrową i inspirującą przestrzeń, sprzyjającą wzmacnianiu firmowej społeczności.

Aplikacja More by HB Reavis jest niezastąpionym i zawsze aktualnym źródłem informacji o życiu budynku Forest oraz organizowanych przez zespół More wydarzeniach promujących zdrowy styl życia, kulturalnych i rozrywkowych. Znajdują się w niej również informacje o specjalnej ofercie lokali gastronomicznych i usługowych oraz dostęp do usługi concierge, dzięki której można np. zlecić pranie czy umycie samochodu.

W opcjonalnej wersji, aplikacja umożliwia swobodne (bez kart dostępu) przemieszczanie się po częściach wspólnych budynku, ułatwia korzystanie z parkingu – m.in. rezerwację miejsc, udostępnianie ich współpracownikom lub gościom, a także indywidualne sterowanie temperaturą i oświetleniem – w przypadku, gdy biuro wyposażone zostało w odpowiedni system pomiarów strefowych.