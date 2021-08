Apple kładzie nacisk na szczepienia wśród pracowników

Apple namawia swoich pracowników do jak najszybszego przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 - czytamy na pulsbiznesu.pl.

Apple prosi wszystkich, którzy są w stanie się zaszczepić, aby zrobili to najszybciej jak to możliwe - tak brzmi wewnętrzna notatka władz Apple do pracowników.

Na potrzeby sytuacji, firma stworzyła specjalny portal informacyjny, w którym opisuje czym grozi zakażenie i jak szczepionki pomagają w zahamowaniu pandemii.