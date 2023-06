Apptio, globalny dostawca rozwiązań z zakresu Technology Business Management oraz FinOps, pozwalających firmom planować i optymalizować wydatki na technologie przenosi siedzibę do Brain Parku.

Brain Park to krakowski projekt firmy Echo Investment.

W procesie relokacji najemcy doradzała firma Walter Herz.

Firma Apptio Poland, należąca do Grupy APPTIO INC, wynajęła powierzchnię całego piętra – blisko 1800 mkw. w budynku biurowym, wpisującym się w pierwszy etap realizacji kompleksu Brain Park w Krakowie.

Apptio od 2007 roku dostarcza rozwiązania biznesowe oparte o najnowocześniejsze technologie, oferując kompleksową obsługę firmom, które chcą zoptymalizować nakłady na IT. Wykorzystując boom na rozwiązania klasy TBM oraz FinOps, firma rozwija działalność w regionie EMEA, realizując plan strategicznej ekspansji w 12 krajach.

Apptio prowadzi ponad 20 biur na całym świecie. W Europie Grupa jest obecna m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Danii, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Niemczech. Zarządzanie wydatkami całego portfolio technologicznego powierzyło jej ponad 60 proc. przedsiębiorstw z listy Fortune 100. W Polsce firma zatrudnia ponad 120 osób i planuje dalszą ekspansję.

- Sukcesywny rozwój działalności Apptio w Polsce wpisuje się w dalszy stabilny wzrost całej organizacji i pozwala zapewnić całościowe wsparcie globalnym klientom. Otwarcie nowego biura łączy się z rozszerzeniem portfolio usług firmy i dynamicznym rozwojem w regionie EMEA – mówi Dominika Majcherczyk, EMEA Facility Manager w Apptio Poland. – Brain Park zapewnia wysoki standard powierzchni, najnowsze rozwiązania techniczne oraz atrakcyjnie rozwiązane strefy rekreacyjne na terenie obiektu. Wybrana lokalizacja spełnia nasze oczekiwania związane z komfortem pracy. Za przeniesieniem siedziby do tego kompleksu przemawiały również korzystne warunki najmu, uzyskane dzięki wsparciu doradców firmy Walter Herz – dodaje Majcherczyk.

Firmie Apptio Poland służyliśmy kompleksowym wsparciem doradczym w całym procesie relokacji siedziby, obejmującym poszukiwanie i wybór lokalizacji oraz negocjowanie warunków najmu w aspekcie finansowym jak i samej umowy najmu. Pomagaliśmy także przy wyborze profesjonalnego dostawcy wyposażenia biura. Dziękujemy za świetną współpracę, która przyniosła sprawne przeprowadzenie procesu, dając nam ogromną satysfakcję – informuje Kamil Kowalewski, Associate Director w Walter Herz.

– Na wynajem powierzchni w naszym kompleksie decydują się wiodące polskie i międzynarodowe firmy poszukujące nowoczesnych i dobrze zlokalizowanych powierzchni biurowych. Cieszę się, że dołączyła do nich firma Apptio Poland, której zespół z pewnością doceni możliwości, jakie niesie użytkownikom Brain Park. Ten projekt stanowi kwintesencję naszych, dotychczasowych doświadczeń, w wyniku czego oferujemy nowoczesną przestrzeń do pracy, zapewniającą wiele rozwiązań wspierających bezpieczeństwo, wygodę i dobrostan pracowników. Lokalizacja inwestycji zapewnia dostęp do codziennych usług. Jakość użytkowania podnosi także zielona przestrzeń części wspólnych zaaranżowanych w obrębie kompleksu – mówi Marcin Gawlik, senior leasing manager w dziale projektów komercyjnych Echo Investment, odpowiedzialny za finalizację transakcji.

Brain Park, położony przy skrzyżowaniu Alei Pokoju z ulicą Fabryczną w Krakowie, dostarczy finalnie ponad 43 tys. mkw. powierzchni. Kompleks tworzyć będą trzy dziesięciokondygnacyjne budynki, z dwupoziomowym garażem podziemnym. Biurowce zaprojektowane zostały zgodnie z wytycznymi certyfikacji BREEAM. Inwestycja jeszcze w fazie projektowania uzyskała wysoką notę Excellent, wprowadzając wiele rozwiązań m.in. wpierających oszczędność energii i wody, politykę gospodarki odpadami oraz minimalizację oddziaływania obiektu na środowisko. Budynki uzbrojone zostały w dedykowany system monitorujący i oczyszczający powietrze, poprawiający jego jakość.

Na terenie Brain Parku znajdzie się zielone, otwarte patio. Poza miejscami do odpoczynku i spożywania posiłków na świeżym powietrzu zapewnia m.in. miejsce do gry w tenisa stołowego, stoły do gry w szachy, huśtawki, czy przestrzeń do aktywności typu street workout.

Na terenie inwestycji Echo Investment znajdzie się 5 tarasów do wyłącznej dyspozycji najemców, 485 miejsc parkingowych, 34 stacje do ładowania samochodów elektrycznych, stacje do ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych oraz stojaki rowerowe, szatnie i prysznice dla cyklistów.

