Apsys ma apetyt na rynek biurowy

Apsys Polska, przez 23 lata działalności, kompleksowo zarządzał nieruchomościami handlowymi - portfolio firmy stanowi dziś 10 proc. powierzchni handlowych na polskim rynku. Teraz doświadczenia zarządcze firma adaptuje do potrzeb rynku biurowego.

- To kolejny ważny krok w realizacji strategii rozwoju Apsys Polska. Zgodnie z filozofią firmy, zawartej w haśle „Making Cities Vibe”, tworząc wyjątkowe miejsca ożywiamy przestrzeń miejską, podnosimy jej jakość i troszczymy się o dobrostan mieszkańców miast. To unikalne podejście planujemy wprowadzić na rynek powierzchni biurowych. Przygotowany w Apsys Polska kompleksowy program zarządzania nieruchomościami biurowymi zbudowaliśmy na trzech filarach: The Space. The Place. The People. Zawiera się w nim nie tylko bieżące utrzymanie budynków, w tym działania optymalizujące koszty ich funkcjonowania, ale również programy związane z ekologią czy odpowiedzialnością społeczną oraz działania dedykowane podnoszeniu komfortu użytkowników obiektów biurowych – mówi Benoit Charles, prezes Apsys Polska.

Apsys Polska koncentruje się na trzech obszarach: podnoszeniu wartości nieruchomości, bieżącym jej utrzymaniu oraz tworzeniu przyjaznej społeczności dla najemców i osób pracujących w zarządzanych obiektach. W każdym z tych obszarów firma przygotowała szereg działań i narzędzi, których celem jest m.in. optymalizacja kosztów eksploatacyjnych, techniczne utrzymanie obiektu na jak najwyższym poziomie, tworzenie długofalowych strategii rozwoju nieruchomości i zarządzanie majątkiem, a także prowadzenie inicjatyw z obszaru zrównoważonego rozwoju oraz procesów certyfikacji środowiskowej (certyfikaty LEED, BREEAM, WELL, standardy ISO).

Nowym działem zarządzania nieruchomościami biurowymi kieruje Magdalena Błądek, która związana jest z rynkiem nieruchomości biurowych od 2006 roku. Przez 10 lat rozwijała swoją karierę w dziale zarządzania firmy Colliers International REMS, gdzie ostatnio jako Associate Director prowadziła dwunastoosobowy zespół zarządzający portfolio biurowym w Warszawie o powierzchni prawie 300 tys. mkw., współpracując na co dzień m.in. z funduszami inwestycyjnymi Allianz Real Estate, Patrizia Kapitalverwaltungsgesellschaft i Tristan Capital Partners. Ponadto przez ostatnie 4 lata była odpowiedzialna za zespół zarządzający jednym z najbardziej rozpoznawalnych biurowców w Warszawie - Warsaw Financial Center. W 2019 roku uzyskała tytuł Certified Commercial Investment Member w Instytucie CCIM. Posiada także tytuł LEED GA.

