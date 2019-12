Apsys Polska chce zarządzać biurowcami

- To kolejny ważny krok w realizacji globalnej strategii Grupy Apsys. Ponieważ możemy pochwalić się najwyższym standardem jakości usług zarządczych w zakresie prowadzenia obiektów komercyjnych, planujemy wprowadzić na rynek powierzchni biurowych wypracowane przez nas przez lata kompetencje i unikalne wartości. Opracowany przez nas kompleksowy program zarządzania nieruchomościami biurowymi, obejmuje nie tylko bieżące utrzymanie budynków, ale również działania optymalizujące koszty jego funkcjonowania czy podnoszące wartość nieruchomości. W Apsys nigdy nie zapominamy o ludziach, dlatego ważną część programu stanowią działania skoncentrowane na komforcie użytkowników obiektów biurowych – mówi Benoit Charles, prezes Apsys Polska.

Obsługa koncentruje się na trzech obszarach: podnoszeniu wartości nieruchomości, bieżącym jej utrzymaniu oraz tworzeniu przyjaznego „community”. W każdym z tych obszarów Apsys oferuje szereg działań i narzędzi, których celem jest m.in. optymalizacja kosztów eksploatacyjnych, techniczne utrzymanie obiektu na jak najwyższym poziomie, budowanie długofalowych planów rozwoju nieruchomości i zarządzanie majątkiem, prowadzenie inicjatyw z obszaru zrównoważonego rozwoju oraz procesów certyfikacji środowiskowej (certyfikaty Leed, Breeam, WELL, standardy ISO) czy lojalizacja ostatecznych użytkowników budynków biurowych.

Nowy Dział Office Management Apsys Polska będzie współpracował ściśle z Apsys Lab – wewnętrznym think thankiem firmy.

- W Apsys Polska rozumiemy, że budynek biurowy to zarówno inwestycja, która ma przynosić zyski właścicielowi, jak również element miejskiego ekosystemu oraz miejsce pracy – po domu drugie co do ważności miejsce w życiu człowieka. Wiemy, jak wypełnić wszystkie wynikające z tego zobowiązania. Czerpiąc wiedzę z dwóch dekad doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych, każdorazowo staramy się tworzyć wartość dodaną do zarządzanych przez nas przestrzeni. Mamy doświadczenie w budowie swoistego community i kreowaniu doświadczeń klientów, a wszystkie realizowane przez nas projekty uwzględniają lokalne potrzeby społeczno-ekonomiczne – dodaje Benoit Charles.