Arcadis wynajmuje od Cavatiny

Holenderski lider branży budowlanej i gospodarki zasobami środowiska naturalnego dołączył do grona najemców Carbon Tower we Wrocławiu. W biurowcu zrealizowanym przez Cavatina Holding, Arcadis zajmie niemal 500 mkw.

Arcadis to wiodąca, globalna firma projektowa i doradcza w zakresie budownictwa i środowiska naturalnego. Powstała w Niderlandach pod koniec XIX wieku, w Polsce jest obecna od lat 90-ch XX wieku. Zatrudnia ponad 27 tys. pracowników na całym świecie, w tym ponad 230 – w Polsce.

Centrala spółki w Polsce znajduje się w Warszawie, posiada ona także oddziały w Krakowie, Rzeszowie i Katowicach. Obecnie wrocławski zespół składa się z 50 pracowników.

Arcadis Polska w transakcji najmu nowego biura w stolicy Dolnego Śląska reprezentowała firma doradcza Cresa.

– Wrocław to wyjątkowe i prężnie rozwijające się miasto. Wrocławski oddział firmy istnieje od 1996 r. Dzięki łatwemu dostępowi do świetnie wykształconej kadry inżynierskiej, rozbudowanej infrastruktury transportowej i technologicznych innowacji mamy tutaj idealne warunki do rozwoju naszego biznesu w Polsce. Przy wyborze nowego biura bardzo istotna była dla nas kwestia lokalizacji – biurowiec położony jest blisko centrum i dojazd do niego jest łatwy zarówno dla pracowników jak i dla odwiedzających nas gości. (...) – mówi Jarosław Miziołek, CEO Arcadis Polska.

– Nasz kolejny wrocławski projekt sukcesywnie wypełnia się prestiżowymi i rozpoznawalnymi najemcami, co pokazuje ogromny potencjał gospodarczy miasta i zachęca nas jako dewelopera do kolejnych inwestycji we Wrocławiu - dodaje Klaudiusz Pomykała, dyrektor ds. komercjalizacji w Cavatina Holding.

Carbon Tower to 15-kondygnacyjny budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w sercu zachodniej, biznesowej dzielnicy Wrocławia, przy ul. Fabrycznej. Biurowiec oferuje ponad 19 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej do pracy. Ponadto w obiekcie znajduje się rozbudowana infrastruktura rowerowa oraz liczne udogodnienia dla najemców, m.in. kantyna, przedszkole, biuro serwisowane Quickwork oraz placówka medyczna.