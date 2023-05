Archer zdecydowała się na relokację w ramach kompleksu Alchemia w Gdańsku. Ostateczny wybór padł na przestrzeń elastyczną w ramach oferty Chilliflex w biurowcu Ferrum.

Archer to międzynarodowa firma reprezentująca sektor wydobywczy ropy i gazu.

W biurowcu Ferrum firma zajmie 50 stanowisk na zaprojektowanej dla własnych potrzeb powierzchni.

Knight Frank doradzał najemcy przy wyborze oraz w procesie negocjacji z wynajmującym.

Archer jest globalną firmą, która od ponad 40 lat świadczy usługi naftowe. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo spółka Archer działa na terenie 40 lokalizacji, świadcząc usługi wiertnicze, w zakresie integralności i interwencji na odwiertach, likwidacji odwiertów oraz wsparcia inżynierskiego dla swoich klientów z sektora wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego. Jej działalność w Polsce skupia się na wykonaniu projektów w szerokim zakresie, począwszy od wczesnych studiów wykonalności poprzez studia FEED (Front End Engineering Design), obejmujące podstawowy zakres prac projektowych, aż po projekty detaliczne, które są realizowane docelowo na różnego rodzaju platformach wiertniczych (stałych i pływających) w różnych zakątkach świata.

Biuro Archer. Fot. Mat. pras.

Alchemia oferuje naszemu zespołowi wszystkie niezbędne usługi i co ważne dogodną lokalizację. Zależało nam na pozostaniu w tym miejscu. Zaaranżowana w ramach powierzchni Chilliflex przestrzeń, zapewnia naszej firmie niezbędne do rozwoju i efektywnej działalności środowisko pracy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z końcowego efektu, który został doceniony również przez nasz Zarząd – komentuje Piotr Hinczewski, Managing Director w Archer.

W ramach umowy najmu firma Archer zdecydowała się na zaaranżowaną przestrzeń Chilliflex, która zapewnia 50 stanowisk pracy, wyposażonych w elektryczne regulowane biurka oraz strefy dopasowane do ich potrzeb. Do dyspozycji najemcy jest samodzielne biuro, wydzielony dla niego „open space”, gabinety, sale konferencyjne oraz dedykowana serwerownia. Przestrzeń nawiązuje do kolorów i działalności firmy. W ramach wspólnych powierzchni pracownicy Archer mają dostęp do kuchni i strefy relaksu z pięknym widokiem na zatokę.

Pracownicy Archer mają dostęp do kuchni. Fot. Mat. pras.

Nie tak dawno, bo w ubiegłym roku, doradzaliśmy Chilliflex w wyborze kolejnej lokalizacji dla działalności w Trójmieście. Docenialiśmy wtedy zalety kompleksu Alchemia, który jest jednym z najlepszych adresów w Gdańsku. W dalszym ciągu uważamy, że ta lokalizacja i wyróżniające się, bardzo elastyczne podejście Chilliflex do najemcy to świetne połączenie. Jestem przekonana, że w nowej przestrzeni pracownicy firmy Archer będą czuli się bardzo dobrze, a atmosfera przełoży się na dalszy rozwój firmy w Polsce – dodaje Joanna Gomułkiewicz, Leasing Manager w Knight Frank.

Część wspólna. Fot. Mat. pras.

Chilliflex to polska, dynamicznie rozwijająca się firma świadcząca usługi wirtualnych biur, przestrzeni coworkingowych i biur serwisowanych. Obecnie dysponuje 5 lokalizacjami w 3 miastach: Krakowie, Bydgoszczy i Gdańsku. Już wkrótce na mapie Chilliflex pojawią się kolejne biura w obecnych i nowych miastach. W ramach swojej działalności firma oferuje przestrzenie w biurowcach klasy A i A+, a same powierzchnie zaprojektowane są w klimatyczny i funkcjonalny sposób, gwarantując wszelkie niezbędne udogodnienia: sale konferencyjne, urządzenia biurowe, recepcję z obsługą, zaplecze socjalne, budki telefoniczne, kawiarnię czy strefę chilloutu. We wnętrzach słuchać jazzowe brzmienia, a całości dopełniają idealnie skomponowane elementy wyposażenia w stylu loftowym, glamour czy klubowym, jak żyrandole, rude blachy, bujna roślinność, tureckie dywany, tworząc magiczny klimat tego miejsca.

Coraz więcej firm decyduje się na wybór powierzchni elastycznej, jako alternatywę dla swoich pracowników. Model pracy, który łączy w sobie różne rozwiązania na dobre zagościł w Polsce. Cieszę się, że obrana przez nas strategia rozwoju ma swoje potwierdzenie w wynikach, a najemcy doceniają naszą ofertę. Mogę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań i zapewnimy pracownikom firmy Archer maksimum możliwości do ich rozwoju i komfortu pracy - wyjaśnia Robert Jarząbek, Prezes Zarządu w Chilliflex.

