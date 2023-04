Biznes mieszkaniowy Echo Investment zostanie włączony do spółki Archicom. W zamian za aport, Echo przejmie nowe akcje w kapitale zakładowym dewelopera.

Echo Investment nie będzie budować już mieszkań. Ten segment rynku zostanie przeniesiony do spółki Archicom,

To działanie jest zgodne ze strategią Grupy, która zakłada osiągnięcia pozycji lidera rynku mieszkaniowego oraz komercyjnego.

Zmiana ma uporządkować strukturę Grupy, w której Archicom stanie się filarem mieszkaniowym, a Echo Investment skupi się na rozwijaniu segmentu nieruchomości komercyjnych, mieszkaniach na wynajem oraz tworzeniu wielofunkcyjnych projektów „destination”.

Spółka Archicom zawarła wstępne porozumienie dotyczące wniesienia przez Echo Investment do Archicom jego biznesu mieszkaniowego – w szczególności projektów deweloperskich oraz pracowników.

Post Archicom na serwisie Linkedin / Linkedin

Zgodnie z porozumieniem, w zamian za aport, Echo Investment obejmie nowe akcje w kapitale zakładowym Archicom. Według wstępnego harmonogramu, transakcja może się zamknąć w lipcu 2023 r. Zawarcie ostatecznego porozumienia jest uwarunkowane wykonaniem pewnych czynności biznesowych i prawnych, m.in. uzyskaniem zgód Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy obu spółek.

Jesteśmy przekonani, że połączenie potencjału, synergie oraz wzmocnienie rozpoznawalności na ogólnopolskim rynku, wygeneruje wartość dodaną dla obu firm, klientów, a w następstwie – dla akcjonariuszy obu spółek - mówi Waldemar Olbryk, prezes Archicomu.

Waldemar Olbryk, prezes Archicomu. fot. mat. pras.

Dodaje, że zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe perspektywy rynku mieszkaniowego poprawiają się, ponieważ w Polsce jest wciąż duży popyt fundamentalny na mieszkania. - Według danych JLL, sprzedaż mieszkań w pierwszym kwartale 2023 r. była o 34 proc. większa niż w czwartym kwartale 2022 r. oraz o ok. 10 proc. wyższa niż w pierwszym kwartale 2022 r. To dobry moment na wzmocnienie skali i siły Archicomu, żeby w niedalekiej przyszłości spółka była niekwestionowanym liderem rynku – przekonuje Olbryk.

Archicom należy do Grupy Echo Investment od 2021 r. Dotychczas realizował projekty mieszkaniowe we Wrocławiu, natomiast Echo Investment – w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Łodzi. Grupa Echo Investment-Archicom sprzedała w ubiegłym roku 1 515 mieszkań, co dało jej szóste miejsce wśród deweloperów na polskim rynku. Obecnie ma w ofercie ok. 1,2 tys. mieszkań, a w 2023 r. zamierza rozpocząć budowę 2,5 tys. kolejnych.

Biznes naszej Grupy zostanie podzielony na dwie części: mieszkaniową i komercyjną. Ambicją i celem strategicznym obydwu części jest być ogólnopolskim czempionem – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment. Fot. mat. pras.

- W segmencie mieszkaniowym znacznie ułatwi to połączenie projektów, kompetencji i doświadczeń biznesów Echo i Archicom. Echo Investment natomiast będzie dalej wzmacniało swoją pozycję w sektorze nieruchomości komercyjnych i mieszkań na wynajem, a także przez tworzenie wielofunkcyjnych projektów ‘destinations’, jak Browary Warszawskie czy Towarowa 22. Nowa struktura będzie łatwiejsza dla zrozumienia przez rynek kapitałowy, a także powoli na szybsze i skuteczniejsze realizowanie strategii rentownego wzrostu - dodaje.

Na koniec 2022 r. wartość aktywów Grupy Echo Investment – Archicom wynosiła 6,1 mld zł, z czego na segment mieszkaniowy przypadało 2,3 mln zł, natomiast na komercyjny - 3,8 mld zł.

