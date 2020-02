Archicom ma kupca na biurowiec City One

Spółka zależna z Grupy Archicom podpisała przedwstępną umowę na sprzedaż biurowca City One we Wrocławiu.

Archicom Nieruchomości 5 zawarła z osobą prawną przedwstępną umowę dotyczącą sprzedaży nieruchomości przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu zabudowanej budynkiem biurowym City One o powierzchni zabudowy ok. 2 tys. mkw. oraz innymi budowlami, z uwzględnieniem ruchomości niezbędnych do eksploatacji budynku - podał Archicom.

Na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży sprzedawca przeniesie na rzecz nabywcy także prawa i obowiązki z umów najmu lokali znajdujących się w obrębie nieruchomości.

Przedwstępna umowa sprzedaży przewiduje, że zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r. Zgodnie z umową , ostateczna cena za zbywaną nieruchomość może wynieść około 34 mln euro.

City One to 7-kondygnacyjny biurowiec o powierzchni najmu 11 790 mkw. wchodzący w skład kompleksu City Forum. Kompleks liczy łącznie 24 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. Oferta obejmuje zarówno lokale biurowe, jak i handlowo-usługowe.