Archicom sprzedał biurowiec City One

Grupa Archicom sfinalizowała umowę sprzedaży biurowca City One, pierwszego z dwóch budynków kompleksu City Forum. Właścicielem obiektu został międzynarodowy inwestor instytucjonalny. Wartość transakcji wyniosła 33,8 mln euro.



Połączenie wiarygodnej, doświadczonej marki Archicom i wysokiej jakości budynku City One zaowocowało stworzeniem atrakcyjnego aktywa inwestycyjnego odpornego na zawirowania rynkowe. Za proces sprzedaży biurowca odpowiadał dedykowany zespół Archicomu we współpracy z międzynarodową firmą doradczą CBRE oraz przy wsparciu kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel. Firma CBRE odpowiadała również za komercjalizację budynku i zarządzanie nim.

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że mocne wartości biurowca i naszej marki bronią się niezależnie od sytuacji rynkowej związanej z pandemią. Doskonała lokalizacja, przemyślana koncepcja całego kompleksu i przestrzeni biurowych, nowoczesne rozwiązania oraz prestiżowi najemcy zdecydowały o atrakcyjności inwestycyjnej naszego projektu. Jestem przekonany, że City One zapewni pracownikom optymalne i komfortowe warunki pracy, a nowemu właścicielowi rosnącą w czasie wartość. Biorąc pod uwagę sukces komercjalizacji pierwszego z budynków, jesteśmy przekonani, że zarówno atrakcyjność kompleksu jak i potencjał wrocławskiego rynku przyciągnie kolejnych najemców i inwestorów – mówi Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA odpowiedzialny za segment komercyjny.

City One to nowoczesny biurowiec klasy A z certyfikatem LEED Gold o powierzchni najmu 12 tys. mkw. W zlokalizowanym w centrum Wrocławia przy ul. Traugutta 45 budynku swoje siedziby mają renomowani najemcy tacy jak: EPAM, Ten Square Games, Travelplanet, NOTUS Finanse, Connect Lunch Bar oraz Archicom. Szereg udogodnień dla pracowników zgodnych z filozofią work-life balance jest odpowiedzią na aktualne potrzeby pracowników i najemców.

Byliśmy od początku skoncentrowani na kreacji i realizacji kompleksu biurowego City Forum zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Jestem przekonana, że to właśnie holistyczne podejście do projektu zapewniło nam sukces rynkowy i przyciągnęło renomowanego inwestora – mówi Dorota Jarodzka- Śródka, prezes Archicomu, architekt odpowiedzialna za projekt.

Certyfikując City One w schemacie LEED Archicom potwierdził efektywność użytkową budynku, oferując najemcom dostęp do ekonomicznych i ekologicznych powierzchni biurowych. Tym samym firma kontynuuje wizję zrównoważonego rozwoju jako nadrzędnej idei w projektowaniu przyjaznych przestrzeni do pracy.

