Arkada Business Park pod skrzydłami nowego zarządcy

Arkada Business Park to 10-kondygnacyjny biurowiec o całkowitej powierzchni najmu ponad 11 tys. mkw. GLA, zrealizowany został w duchu zrównoważonego i ekologicznego budownictwa, co potwierdza certyfikat BREEAM.

Głównymi najemcami biurowca są m.in.: Asseco, Ciech, BNP Paribas Bank, Skanska, Luxmed, InterRisk, GlobalLogic, Rotopino.pl, Global Prosect, Giant bicycles, Almot, JMJ River Cafe.

Wejście Apsys Polska na rynek biurowy i pozyskanie pierwszego mandatu zarządczego w tym obszarze jest elementem długofalowej strategii rozwoju organizacji. Kierując się hasłem „Making cities vibe”, Apsys rozszerza spektrum usług m.in. o zarządzanie obiektami biurowymi, projekty mieszkaniowe oraz mixed-use. Apsys Polska zarządza obecnie 33 obiektami handlowymi zlokalizowanymi w 20 miastach. Firma realizuje również inwestycję mieszkaniową Solea Mieszkania przy Wyścigach w Warszawie oraz odpowiada także m.in. za komercjalizację części handlowej projektu mixed-use SOHO by Yareal na warszawskiej Pradze Południe.

- Proponujemy właścicielom inne, szersze i bardziej elastyczne spojrzenie na zarządzanie nieruchomościami biurowymi. Podobnie jak w przypadku obiektów handlowych, którymi zarządzamy od 25 lat, koncentrujemy nasze działania wokół ludzi i ich potrzeb. Mamy świadomość, że dzisiaj funkcja zarządcy wiąże się nie tylko z wpływaniem na efektywność finansową obiektu i jego wydajność techniczną. To także dbanie o zrównoważony rozwój i wdrażanie energooszczędnych technologii, tworzenie społeczności w miejscu pracy, relacje z najemcami i troska o dobre samopoczucie pracowników, a także budowanie wizerunku inwestycji. Wyzwaniem nowych czasów jest również adaptacja do rygorystycznych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, certyfikacja, ograniczanie niskiej emisji i eksploatacji środowiska. Zapewniamy pełne wsparcie w każdym z tych procesów, w oparciu o nasz autorski, wielopłaszczyznowy program dla obiektów biurowych „The Space. The Place. The People”. W kategorii The Space zawarliśmy wszelkie bieżące działania zarządcze, nastawione na zapewnianie bezpieczeństwa, komfortu oraz efektywności obiektu. Do obszaru The Place zaliczamy wszystkie aktywności, które pozwala budować przyjazną przestrzeń biznesową – odpowiadanie na potrzeby najemców, programy CSR, edukację i akcje ekologiczne, stosowanie wysokiej jakości materiałów, np. w wykończeniu powierzchni wspólnych i likwidowanie barier. W obszarze, który określamy jako The People, skupiamy się na ludziach - pracownikach oraz klientach. Kładziemy nacisk m.in. na rozwiązania health&wellness, projekty customer experience czy wprowadzanie zieleni do przestrzeni biurowych. Dzięki zaufaniu naszego partnera, grupy Arkada Holding, będziemy realizować te założenia na bydgoskim rynku biurowym. Jestem przekonana, że powierzenie nam zarządzania projektem Arkada Business Park, rozpoczyna nowy, ważny etap w rozwoju tego obiektu – mówi Magdalena Błądek, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami Biurowymi Apsys Polska. - Gratulujemy firmie Apsys Polska i jesteśmy przekonani, że powierzenie zarządzania tak doświadczonej w tym sektorze międzynarodowej firmie, zaprocentuje najwyższym poziomem usług i satysfakcją najemców biurowca.