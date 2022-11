Arle-Med Centrum Zdrowia, zostało nowym najemcą budynku biurowego ŁÓDŹ.WORK, przy ul. Dowborczyków 18.

Arle-Med Centrum Zdrowia daje gwarancję najwyższej jakości usług poprzez pracę doświadczonych specjalistów z zakresu medycyny i nie tylko.

W procesie najmu Wynajmującego, OKAM Capital, wspierała agencja doradcza Corees Polska, najemcę agencja Horyzont Nieruchomości.

Arle-Med Centrum Zdrowia daje pacjentom gwarancję najwyższej jakości usług poprzez pracę doświadczonych specjalistów z zakresu medycyny, fizjoterapii, dietetyki, psychologii, psychoterapii i treningu personalnego oraz wieloletnie doświadczenie wynikające ze współpracy ze specjalistycznymi placówkami zdrowia, klinikami, szpitalami oraz ośrodkami fizjoterapii, rehabilitacji i psychoterapii. W ramach swojej działalności, przy zastosowaniu innowacyjnego sprzętu oraz najnowszej wiedzy medycznej, kompleksowo pomaga Pacjentom w bezpiecznym powrocie do zdrowia i odzyskiwaniu sprawności fizycznej. W jednym miejscu diagnozuje, leczy oraz rehabilituje - wszystko po to by oszczędzić tak cenny dla zdrowia Pacjentów czas.

Proces poszukiwania powierzchni dla Arle-Med Centrum Zdrowia był wyzwaniem dość trudnym ze względu na specyfikę działalności oraz wymagania klienta dotyczące lokalizacji w centrum miasta, standardu wnętrza oddającego pofabryczny styl Łodzi i założonego budżetu - wspomina Michalina Jasiak doradca Horyzont Nieruchomości. Realizacja tego projektu potwierdza, że w sytuacji, gdy w grę wchodzi duża presja czasowa znalezienia powierzchni na skomplikowanym rynku biurowym, przy rosnących kosztach najmu, to miejscowi doradcy mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem. Nasza elastyczność wynikająca z codziennego funkcjonowania na łódzkim rynku w połączeniu z ponad 10-letnim doświadczeniem pozwala na znalezienie idealnej powierzchni, wynegocjowanie stawek w oparciu o aktualne trendy i ułatwia sprawne przeprowadzenie całego projektu. Takie podejście już kolejny raz zaowocowało podpisaniem długoletniego kontraktu - dodaje Jakub Paradecki, współwłaściciel Horyzont Nieruchomości Sp. z o.o.

ŁÓDŹ.WORK to nowatorski w skali regionu, wielofunkcyjny kompleks biurowy zlokalizowany w samym centrum Łodzi, na terenach XIX-wiecznych Zakładów Graficznych przy ul. Dowborczyków 18. Czterokondygnacyjny obiekt dysponuje około 5.000 mkw. powierzchni do wynajęcia, z przeznaczeniem biurowym oraz handlowo-usługowym. Budynek został komfortowo wykończony i wyposażony zarówno pod względem technicznym (klimatyzacja, podnoszone podłogi, nowoczesny system przeciwpożarowy) oraz udogodnień dla najemców

i ich klientów (m.in. stacja ładowania pojazdów elektrycznych, parking, sale konferencyjne i strefa chill-out). Do dyspozycji najemców przewidziano również możliwość skorzystania z eko-pojazdu czy wypożyczalni elektrycznych rowerów i hulajnóg. Właścicielem tego nowoczesnego kompleksu biurowo-usługowego jest OKAM Capital.

Kolejny najemca to potwierdzenie atrakcyjności naszej oferty. W ŁÓDŹ.WORK zajęte jest już 75 proc. powierzchni, swoją działalność na terenie kompleksu prowadzi kilka podmiotów. Firmy z niemal każdej branży znajdą tu dla siebie odpowiednią przestrzeń. Liczymy na dobrą współpracę z Arle-Med, witamy w gronie najemców – podsumowuje Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Proces komercjalizacji ŁÓDŹ.WORK przebiega bardzo sprawnie. Duża w tym zasługa doskonałej lokalizacji obiektu, jak i niebagatelnego charakteru jego zrewitalizowanych przestrzeni. Zapraszam do wizyt na powierzchni i rozmowy o tym projekcie. Przy okazji składam moje gratulacje dla obu stron i życzę powodzenia - dodaje Monika Rogucka, Leasing Director w Corees Polska.

