Armatis przenosi się do nowego biura w Bielsku-Białej. Zwiększy zatrudnienie o 100 osób

Firma będzie tam miała do dyspozycji prawie 1500 mkw. powierzchni biurowej.

W firmie znajdzie zatrudnienie dodatkowo ponad 100 agentów contact center.

Armatis obecnie w swoim oddziale w Bielsku-Białej zatrudnia ok. 150 osób. Po przenosinach do nowego biura liczba ta wzrośnie do ok. 250. Bielski oddział Armatis jest odpowiedzialny za obsługę takich marek, jak m.in. Orange (wsparcie sprzedaży) oraz Canal+ (wsparcie sprzedaży i obsługa klienta). W całej Polsce firma zatrudnia ok. 1400 osób, którzy pracują także w biurach w Katowicach, Krakowie, Stalowej Woli i Warszawie oraz zdalnie.

- Nasz nowy biurowiec w Bielsku-Białej umożliwi nam zaoferowanie komfortowych warunków pracy dla naszych pracowników. Będą oni mieli do dyspozycji m.in. duże pomieszczenie przeznaczone na relaks, przestronną salę konferencyjno-szkoleniową, a także wygodne stanowiska pracy w modelu open space dostosowane do obecnych wymogów związanych z COVID. Dodatkowo atutem naszego nowego biura jest świetna lokalizacja w centrum miasta, dedykowane miejsca parkingowe oraz kantyna – mówi Przemysław Paliszewski, dyrektor oddziału w Bielsku-Białej w Armatis Polska.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Cześć pracowników Armatis rozpocznie pracę w nowym biurze już od 20 listopada, a cała załoga firmy tydzień później. Uroczyste otwarcie biura nastąpi 7 grudnia.

Armatis - pomimo pandemii - ma za sobą doskonały rok. Firma zwiększyła zatrudnienie o ponad 20 proc., a jej przychody w 2020 roku wzrosły aż o 30 proc. Osiągnięcia firmy potwierdza również prestiżowa nagroda Outsourcing Stars w kategorii Call Contact Center, którą przyznała niedawno Armatisowi fundacja ProProgressio.

Armatis to firma wywodząca się z Francji, która od ponad 30 lat tworzy rozwiązania outsourcingowe dla przedsiębiorstw. Dotyczą one wielokanałowego wsparcia klienta, sprzedaży, helpdesku oraz innych rozwiązań B2C i B2B, które są dostarczane w ponad 14 językach i zgodnie z wizją zawartą w haśle „Your customer first”. Ofertę Armatis wyróżnia przede wszystkim elastyczność, która umożliwia klientom łatwe i szybkie skalowanie zespołu obsługi klienta i sprzedaży stosowanie do potrzeb, ale także know-how wynikający z ponad 30 lat działalności na rynku, innowacyjność i wypracowane procesy zarządzania. Armatis aktualnie zatrudnia na całym świecie ok. 9000 osób.