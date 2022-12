Europejski lider w branży BPO na dobre rozgościł się w Gdańsku i wprowadza się do nowego biura.

Armatis, jeden z największych działających w Polsce outsourcerów obsługi klienta i sprzedaży, oficjalnie otworzył swoje nowe biuro w Gdańsku w budynku biurowym Wave.

Firma chce zatrudnić w nowej lokalizacji ok. 280 pracowników w ciągu najbliższego roku, którzy dołączą do pierwszych zespołów już pracujących w biurze.

W ten sposób oddział w Gdańsku stanie się jednym z największych centrów outsourcingu wielojęzycznej obsługi klienta i sprzedaży w Polsce.

Armatis na zasadzie pilotażowej prowadził kilka projektów ze swojego nowego biura w Gdańsku od lata br., a wcześniej był aktywny na trójmiejskim rynku rekrutując pracowników do projektów zdalnych. Jednak dopiero kilka dni temu miało miejsce oficjalne otwarcie nowego biura, co stało się też okazją do szerszego ujawnienia planów Armatis związanych z Trójmiastem.

Biurowiec Wave w Gdańsku.

Przed wyborem Gdańska na nową lokalizację naszego biura starannie przeanalizowaliśmy rynek, dodatkowo podjęliśmy współpracę z Invest in Pomerania. Wniosek był jeden: ten region ma olbrzymi potencjał ze względu na potencjał ludzki. Pokazuje to choćby niedawne badanie firmy Antal, wedle którego Gdańsk jest drugim miastem w Polsce, do którego ludzie najchętniej się przeprowadzają ze względu na bardzo dobrą jakość życia. Jest to dla nas bardzo ważne, bo planujemy sukcesywnie rozwijać naszą obecność na trójmiejskim rynku – mówi Krzysztof Lewiński, Prezes Armatis Polska.

Pracownicy gdańskiego biura Armatis będą pracowali przede wszystkim w projektach wielojęzycznych realizowanych dla wielu globalnych marek. Usługi wielojęzycznych centrów obsługi są obecnie bardzo poszukiwane na rynku. Konsumenci oczekują, aby marki oferowały im doświadczenia konsumenckie w ich własnym języku, a nie jedynie w języku angielskim. Potwierdzają to choćby badania Komisji Europejskiej, wedle których 82 proc. konsumentów jest mniej skłonnych do zakupu produktów, jeśli nie są one oferowane w ich rodzimym języku. Nie ma przy tym znaczenia poziom ich znajomości języka angielskiego.

Trójmiasto – będące znaczącym centrum akademickim, a także przyciągające szereg młodych ludzi z innych części Polski oraz Europy – daje nam dostęp do wykształconych i znających języki kandydatów. Na tej bazie budujemy nasz kolejny wielojęzyczny hub zaspokajający nasze plany rozwojowe – powiedział Krzysztof Lewiński.

Przemysław Paliszewski, Site Director Armatis Polska, poinformował, że w gdańskim biurze pracuje już 120 osób. Średnia wieku pracowników wynosi 27 lat. Nabór trwał niecałe pół roku.

Powierzchnia biura, którą dysponujemy, daje nam możliwości zwiększenia zatrudnienia do 280 osób. Przy takim tempie rekrutacji jak do tej pory szacuję, że stanie się to w ciągu kilku najbliższych miesięcy - dodał Przemysław Paliszewski.

Armatis zatrudnia obecnie ok. 2000 pracowników i współpracowników w 6 biurach w Polsce. Oprócz Gdańska, są to także Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Stalowa Woli i Warszawa. Armatis realizuje projekty dla znanych marek z takich sektorów, jak bankowość, turystyka, e-commerce, media i telekomunikacja, branża lotnicza.

Oferujemy możliwość pracy zarówno dla doświadczonych specjalistów, jak i osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Mogą oni liczyć na profesjonalne szkolenia wstępne przygotowujące do pracy, które dają bogatą wiedzę z obszaru obsługi klienta i sprzedaży, a także szkolenia rozwojowe w trakcie zatrudnienia. Zaletą pracy w naszej firmie jest klarowna ścieżka kariery, konkurencyjne wynagrodzenie oraz dodatkowe premie uzależnione od realizacji wyników, a także szereg benefitów pozapłacowych. Jest również możliwość pracy zdalnej - w tym trybie pracuje aktualnie 30 proc. naszych ludzi, którzy preferują tę formę pracy – wylicza Krzysztof Lewiński.

Armatis to firma wywodząca się z Francji, która od ponad 30 lat tworzy rozwiązania outsourcingowe dla przedsiębiorstw. Dotyczą one wielokanałowego wsparcia klienta, sprzedaży, helpdesku oraz innych rozwiązań B2C i B2B, które są dostarczane w ponad 14 językach i zgodnie z wizją zawartą w haśle „Your customer first”. Ofertę Armatis wyróżnia przede wszystkim elastyczność, która umożliwia klientom łatwe i szybkie skalowanie zespołu obsługi klienta i sprzedaży stosowanie do potrzeb, ale także know-how wynikający z ponad 30 lat działalności na rynku, innowacyjność i wypracowane procesy zarządzania. Armatis aktualnie zatrudnia na całym świecie ok. 9000 osób.

