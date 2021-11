Armatis wprowadza się do biurowca BB Park

Armatis, jeden z największych działających w Polsce outsourcerów obsługi klienta i sprzedaży, w wyniku podpisanej umowy najmu w listopadzie tego roku przenosi swoje biuro w Bielsku-Białej do nowego biurowca BB Park.

Firma będzie w BB Park miała do dyspozycji prawie 1500 mkw. powierzchni biurowej.

Dodatkowo znajdzie zatrudnienie ponad 100 agentów contact center.

W procesie najemcę reprezentowała agencja doradcza Corees Polska.

Armatis to firma wywodząca się z Francji, która od ponad 30 lat tworzy rozwiązania outsourcingowe dla przedsiębiorstw. Dotyczą one wielokanałowego wsparcia klienta, sprzedaży, helpdesku oraz innych rozwiązań B2C i B2B, które są dostarczane w ponad 14 językach i zgodnie z wizją zawartą w haśle „Your customer first”. Armatis aktualnie zatrudnia na całym świecie ok. 9000 osób a w Polsce ponad 1400 osób w pięciu biurach oraz pracujących zdalnie. Firma wspiera klientów w branżach takich jak turystyka, telekomunikacja, media, finanse, energia czy e-commerce.

- Nasz nowy biurowiec w Bielsku-Białej umożliwi nam zaoferowanie komfortowych warunków pracy dla naszych pracowników. Będą oni mieli do dyspozycji m.in. duże pomieszczenie przeznaczone na relaks, przestronną salę konferencyjno-szkoleniową, a także wygodne stanowiska pracy w modelu open space dostosowane do obecnych wymogów związanych z COVID. Dodatkowo atutem naszego nowego biura jest świetna lokalizacja w centrum miasta, dedykowane miejsca parkingowe oraz kantyna – mówi Przemysław Paliszewski, Dyrektor oddziału w Bielsku-Białej w Armatis Polska - Część pracowników Armatis rozpocznie pracę w nowym biurze już od 20 listopada, a cała załoga firmy tydzień później. Uroczyste otwarcie biura nastąpi 7 grudnia.”

BBPark to nowoczesny budynek biurowy zlokalizowany w Bielsku Białej przy ul. Towarowej. Właścicielem budynku jest firma Davis – producent nowej generacji tkanin obiciowych, obecny na rynku od 1995 roku. Oferta marki dedykowana jest producentom mebli tapicerowanych, dekoratorów oraz projektantów wyposażenia wnętrz z całego świata.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Proces poszukiwania optymalnej dla Armatis powierzchni biurowej w Bielsku Białej, zaprowadził nas finalnie do BB Park. Mam nadzieję, że przenosiny do nowej przestrzeni wpłyną korzystnie zarówno na jakość, ale i komfort pracy pracowników naszego Klienta. Dziękuję przy okazji za zaufanie i możliwość współpracy przy tym projekcie. – dodaje Monika Rogucka, Leasing Director w Corees Polska.